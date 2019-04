Fußball-Kreisliga A, Ost: – Eigentlich steht der 20. Spieltag im Zeichen des Spitzenspiels zwischen dem FC Schlüchttal (4.) und FC Geißlingen (2.). Stünde da nicht die Partie des SC Lauchringen gegen den FC Weizen auf dem Plan. Sie weckt Erinnerungen an die Hinrunde, als die Lauchringer kurz vor Spielende den Platz wegen rassistischen Beleidigungen gegen ihren Mitspieler Kebba Manneh verließen.

Vom Sportgericht ist da Ereignis längst aufgearbeitet. Doch bei der jüngsten Ehrung in Wiesbaden für Manneh und den SC Lauchringen wurde es wieder emotional – diesmal im positiven Sinn. Vielleicht ist ein Zeichen für das Rückspiel. Vielleicht schwingt noch ein Nachgeschmack mit. Doch die Akteure wollen sich aufs Sportliche konzentrieren. Und da steht für den SC Lauchringen im Abstiegskampf einiges auf dem Spiel. Sie brauchen drei Punkte. Obwohl schon 27 Punkte auf dem Konto, darf sich der FC Weizen nicht zurücklehnen.

Nebenbei bemerkt: Unter den Spielern gab es bei der denkwürdigen Hinrundenpartie weder Unruhen noch böse Worte. Die Weizener Kicker waren damals genauso perplex. Also auf zum Sportlichen.

Im Spitzenspiel hat der FC Geißlingen das 1:2 aus der Hinrunde aufzuarbeiten. Wer hier die Nase vorn hat, ist schwer zu sagen. Beide Teams kamen etwas holprig aus der Winterpause. Nach dem 2:2 gegen den VfR Horheim feierten die Schlüchttaler das 2:1 beim SV BW Murg. Das dürfte beflügeln. Die Geißlinger starteten ebenfalls in Murg mit einem Sieg durch. 2:0 hieß es am Ende. Es folgte ein souveränes 5:1 gegen C.S.I. JR Laufenburg. Die Klettgauer wähnten sich schon im Rhythmus, als es am vergangenen Wochenende beim 2:2 beim abstiegsbedrohten SV Berau einen kleinen Dämpfer gab.

Damit hat der FC Hochrhein wieder die Spitzenposition und fährt gelassen zum Schlusslicht SG Niederhof/Binzgen, für die es vermutlich keine Rettung mehr gibt. Nach der Vorstellung zuletzt bei der Spvgg. Wutöschingen gibt es keinen Anlass zur Hoffnung auf eine Überraschung gegen den Gast aus dem Bohnenviertel.

Blendend läuft es bei der SG Mettingen/Krenkingen, die den Abstand zu den Spitzenteams verkürzt hat, und sogar mit dem FC Schlüchttal gleichgezogen ist. Beim FC Dettighofen brennt die SG auf Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage.