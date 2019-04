Fußball-Kreisliga A, Ost: – Der Jubel war groß beim FC Schlüchttal nach dem 3:1 im Spitzenspiel gegen den FC Geißlingen. Alle lagen sich in den Armen. Trainer Roberto Wenzler verteilte im Kreis sein Lob. Auf der anderen Seite war die Enttäuschung natürlich riesig. Die Geißlinger verschwanden nach dem Schlusspfiff mit hängenden Köpfen schnell in der Kabine.

Beide Teams schenkten sich nichts. Im ersten Durchgang hatte der FC Geißlingen ein Plus. Die Gäste versuchten, gleich Druck zu machen, zu kombinieren. Der FC Schlüchttal hielt dagegen. Beide Defensivabteilungen waren aufmerksam, ließen kaum Chancen zu. So tat sich bis zur Pause vor beiden Toren nicht viel. Zwei große Chancen für die Platzherren gab es doch noch. Erdal Kizilay (11.) legte den Ball in den Lauf von Nico Reichardt. Seinen Schuss lenkte Gästetorhüter Marc Schulze an die Latte. Kurz vor der Pause parierte Schulze einen Kalt-Schuss.

Video: Michael Neubert

Die Schlüchttaler kamen etwas frischer und entschlossener aus der Kabine. Die Gäste taten sich plötzlich schwer, ihr Spiel aufzuziehen. "Wir haben nicht mehr hinten raus gespielt, in der zweiten Hälfte nur noch lange Bälle geschlagen", resümierte Mittelfeldspieler Ralf Sutter. Es entwickelte sich ein Kampf. Die spielerische Linie fehlte. Lange Bälle, kompromissloses Einsteigen. Langweilig wurde es nicht. Und Schiedsrichter Mario Janutsch (Zell) hatte alle Hände voll zu tun.

Video: Michael Neubert

Der FC Schlüchttal hatte schließlich das Glück des Tüchtigen. Der Freistoß von Nico Reichardt (53.) zischte durch die lückenhafte Geißlinger Mauer links unten ins Eck – 1:0. Vier Minuten später glich Dominik Flum nach einem Burgert-Patzer aus. In der 66. Minute bekamen die Gäste den Ball nicht aus dem Strafraum, Timon Baumgärtner war parat – 2:1. Glück hatte Erdal Kizilay (74.) mit seinem abgefälschten Schuss zum 3:1. Das war's. Obwohl die Geißlinger am Ende noch einmal drückten – ohne Glück.

Schlüchttals Trainer Roberto Wenzler war zufrieden: "Wir haben versucht, hinten sicher zu stehen. Diszipliniert spielen ist das A und O." Allerdings gestand er, dass die ersten 20 Minuten dem Gegner gehörten. Geißlingens Trainer Andreas Bauhuber haderte dagegen: "Der Gegner hatte mehr Glück, die bessere Mannschaft war der FC Schlüchttal nicht. Auf jeden Fall haben wir alles probiert." Seine Elf war am Ende nicht durchschlagskräftig genug.