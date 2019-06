Fußball-Kreisliga A, Ost: – Roberto Wenzler, der Trainer des FC Schlüchttal, musste seine Männer nach dem Ende einer einseitigen Partie ein bisschen aufrichten. Seine Mannschaft hatte soeben ihre Pflichtaufgabe mit dem 3:1-Erfolg bei der Spvgg. Wutöschingen erfüllt, und dieser Sieg war in keiner Phase des Spiel in Gefahr.

Was sich aber zeitgleich in der Partie des FC Hochrhein gegen den SV Berau ereignete, sprach sich in Zeiten von Handy oder Smartphone schnell herum: Da hatte der SV Berau lange beim großen Favoriten geführt. Vier Minuten vor dem Ende gleich der FC Hochrhein aber aus. Sollte doch noch einmal etwas schief gehen? „Wir wollten uns auf unser Spiel konzentrieren, aber dann ist es doch durchgedrungen“, sagte Wenzler. Wäre es beim FC Hochrhein 1:1 geblieben, hätte es für den FC Schlüchttal noch immer zum Titelgewinn gereicht.

Als in der sechsten Minute der Nachspielzeit der FC Hochrhein noch per Strafstoß zum Sieg kam, war die Partie in Wutöschingen gerade beendet. Da ließen doch einige Männer des FC Schlüchttal die Köpfe hängen. „Das gibt es doch nicht“, war öfters zu hören.

„Ich gratuliere dem FC Hochrhein. Über die ganze Saison sind sie eben diesen einen Punkt besser gewesen als wir“, bewies Wenzler sportliche Fairness. Dabei richtete er den Blick sofort nach vorn: „Jetzt wollen wir in den Aufstiegsspielen gegen den TuS Lörrach-Stetten noch einmal alles reinhängen. Wir wollen aufsteigen“, so Wenzlers Kampfansage an den Konkurrenten im Westen.

In der Partie beim FC Schlüchttal bewies Marvin Kalt wieder einmal seine Kaltschnäuzigkeit im Abschluss und erzielte die beiden ersten Tore. Damit wurde er souveräner Torschützenkönig der Kreisliga A-Ost. „Ich hätte lieber den Titel als diese Krone. Aber natürlich freue ich mich schon darüber“, verriet er im SÜDKURIER-Videointerview.