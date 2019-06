Frauenfussball Verbandsliga

FC Hochrhein – PSV Freiburg 3:1 (1:1). – Die Hoffnung des FC Hochrhein auf einen Ausrutscher von Meister FC Freiburg-St. Georgen und der bis zum letzten Spieltag gehegte Traum vom Titelgewinn und Aufstieg in die Oberliga erfüllten sich nicht. Die Freiburgerinnen gewannen das Derby beim ESV Freiburg (4.) mit 3:0.

Dennoch freute sich Trainer Tobias Schneider über den Sieg gegen den PSV Freiburg (9.) zum krönenden Abschluss und den Vizemeistertitel: „Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Wir wollten die letzten fünf Spiele gewinnen. Das haben wir geschafft. Leider auch der FC Freiburg-St. Georgen.“ Zumindest holte sich Nina Sardu mit 25 Treffern die „Torjägerkanone“ der Verbandsliga.

Seine Elf vergab in der ersten Hälfte einige gute Chancen. „Sonst hätten wir das Spiel schon früher entschieden“, sagte Schneider. Sein Team geriet nach einer halben Stunde erst einmal in Rückstand. Nina Sardu glich in der dritten Nachspielminute der ersten Hälfte aus.

Nach der Pause machte der FC Hochrhein noch mehr Druck. Tiziana Di Feo (58.) brachte den Vizemeister erstmals in Führung. Julia Küpfer (80.) machte alles klar. Schneider war rund herum zufrieden: „Vizemeister und Halbfinale im Verbandspokal – das ist toll.“ Vor allem freute er sich darüber, dass viele seiner Spielerinnen sich weiter entwickelt hätten.