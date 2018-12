Fußball: – Es passt in diesen Tagen bei den Fußballerinnen und Fußballern des FC Hochrhein. Die Frauen stehen an der Spitze der Verbandsliga, die Männer überwintern in der Kreisliga A-Ost ganz oben: "Aufstiege sind nicht zwingend das oberste Ziel", so Sportchef Jürgen Laub: "Aber wir wollen diese Platzierungen natürlich möglichst lange verteidigen und dann schauen wir, was am Saisonende Sache ist."

Erheblichen Anteil am Erfolg der beiden Mannschaften haben die beiden Trainer. Umso erfreuter zeigt sich Laub kurz vor Weihnachten, dass er sowohl von Tobias Schneider als auch von Philip Brandl die Zusage für eine weitere Zusammenarbeit in der Saison 2019/20 erhalten hat: "Das gilt natürlich unabhängig von der Liga", schmunzelt Laub: "Wir sind glücklich über deren Zusage. Sie leisten beide eine hervorragende Arbeit."

Philip Brandl (32) hat die Mannschaft zur Saison 2017/18 von Andreas Bauhuber übernommen. Gemeinsam mit Co-Trainer Andreas Bachmann, der sein Amt im Sommer aus beruflichen Gründen niederlegt, führte er das Team in der vergangenen Spielzeit auf den fünften Platz. Aktuell steht der FC Hochrhein punktgleich mit dem SV BW Murg, der eine um neun Tore schlechtere Tordifferenz aufweist, auf dem ersten Tabellenplatz.

Brandl, der in Hohentengen wohnt und als Lehrer in der Schweiz arbeitet, war von 1997 bis 2011 Spieler beim SC Hohentengen und ab 2011 bis 2016 für den Fusionsverein FC Hochrhein aktiv. Außerdem arbeitete er fünf Jahre lang als Jugendtrainer.

Die Fußballerinnen des FC Hochrhein, aus der Landesliga aufgestiegen im Sommer 2016, wurden Herbstmeister der Verbandsliga mit 23 Punkten aus zehn Spielen, gefolgt vom FC Wittlingen, der einen Punkt weniger geholt hat. Zwei Unentschieden und nur eine Niederlage in Vimbuch stehen in der erfolgreichen Vorrundenbilanz.

Trainer Tobias Schneider darf mit der Ausbeute sehr zufrieden sein. Er hatte das Team im Sommer von Mike Stark übernommen und setzt seine erfolgreiche Arbeit zumindest bis 2020 fort. Zuvor war Schneider als Trainer des FC Hochrhein II tätig. Er führte das Team im Sommer 2016 in die Kreisliga B.