Frauenfussball Verbandsliga

FC Hochrhein – Hegauer FV II 2:1 (1:0). – Der 2:1-Erfolg des Tabellenzweiten FC Hochrhein gegen die auf Rang acht platzierte Regionalliga-Reserve des Hegauer FV fällt unter die Rubrik Arbeitssieg. "Unterm Strich muss man so ein Spiel einfach nur gewinnen", deutete Trainer Tobias Schneider an, dass es nach einer 2:0-Führung noch einmal richtig eng geworden war: "Es war schwer für uns. Wir hatten in den Pokalspielen über Ostern viel investiert", blickt er auf die Partien gegen Alemannia Freiburg-Zähringen (2:0) und Hegauer FV (2:§) zurück.

Bei Wind und Regen wurde es hektisch in Hohentengen. Allerdings wäre der Nachmittag zumindest an der Seitenlinie etwas entspannter gewesen, hätten Samira Schönstedt und Celine Leusch in der Anfangsphase ins Tor und nicht an die Latte getroffen. So musste eine halbe Stunde gewartet werden, bis Samira Schönstedt das erlösende 1:0 erzielte.

Nach der Pause musste Schneider glich drei Mal – wegen Verletzungen – wechseln. Zunächst verließ Torjägerin Nina Sardu das Feld, ihr folgte Innenverteidigerin Jennifer Birkenberger und zum Schluss Tiziana Di Feo. Dadurch kam etwas Unruhe, vor allem in die Defensive. Violeta Dragic (56.) gelang dennoch das 2:0. In der 83. Minute trafen die Gäste zum Anschluss und machten die Partie noch einmal spannend.