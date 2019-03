Zielstrebig: Marisa Meier vom FC Hochrhein lässt beim 3:0-Sieg ihre Gegenspielerinnen von der SG Vimbuch stehen. | Bild: Welte, Gerd

Regionalsport Hochrhein Frauen des FC Hochrhein bezwingen Angstgegner SG Vimbuch mit 3:0. Wir haben die Bilder vom Spiel

Frauenfußball-Verbandsliga: FC Hochrhein – SG Vimbuch 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 (26.) Sardu; 2:0 (55.) Di Feo; 3:0 (85.) Leusch. – SR: Heiko Werner (Untermettingen). – Z.: 150.

Die Fußballerinnen des FC Hochrhein bleiben weiter auf Titelkurs in der Verbandsliga und können beziehungsweise müssen sich langsam Gedanken über einen möglichen Aufstieg in die Oberliga machen. Das Team von Trainer Tobias Schneider bezwang nach einer sehr ordentlichen Leistung den Angstgegner SG Vimbuch mit 3:0. Die SG Vimbuch hatte dem FC Hochrhein in der Vorrunde mit einem 1:2 die bisher einzige Niederlage in dieser Saison beigebracht.

Schon von Beginn an setzten die Gastgeberinnen auf dem Sportplatz in Hohentengen die Akzente. Nachdem Samira Schönstedt, Tiziana Di Feo und Nina Sardu noch knapp bei Chancen gescheitert waren, klappte es in der 26. Minute besser: Nachdem Samira Schönstedt zunächst noch am Aluminium gescheitert war, staubte Nina Sardu zum 1:0-Halbzeitstand ab.

Nach der Pause sorgten die Spielerinnen des FC Hochrhein nach zehn Minuten für klare Verhältnisse, als Tiziana Di Feo zum 2:0 traf. Danach kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, doch traf Patricia Koch nur die Latte (70.). Auch danach wurden die Gäste offensiver, blieben aber erfolglos. Für die Entscheidung sorgte Céline Leusch fünf Minuten vor dem Ende, als sie einen Freistoß aus über 30 Metern über die die Gäste-Torwartin Ricarada Riexinger ins Netz beförderte.

Tobias Schneider, Trainer der Frauen des FC Hochrhein, zog ein positives Fazit: "Wir haben in der Hinrunde jedes Mal mindestens ein Tor kassiert. Jetzt haben wir zwei Mal hintereinander zu Null gespielt." Schneider stellte dafür den beiden Verteidigerinnen Vanessa Moser und Jennifer Birkenberger ein Sonderlob aus. Sein Team habe jetzt in dieser Saison gegen jede Mannschaft mindestens gepunktet. Das erfülle ihn mit Stolz.