von unser Regiosportredaktion

Fußball, Aufstieg zur Kreisliga A-Ost: FC Grießen – SV Obersäckingen 5:3 (1:2)

Tore: 0:1 (15.) und 0:2 (30.) beide Kanteh; 1:2 (38./FE) Ritter; 2:2 (63.) Gisinger; 3:2 (68.) Ritter; 3:3 (74.) Sinz; 4:3 (80.) Danner; 5:3 (90.+4) Gisinger. – SR: Ralf Brombacher (Kandern). – Z: 500.

In einem ausgeglichenen Spiel erwischte der SV Obersäckingen den besseren Start. Lamin Kanteh brachte mit einem Doppelschlag den mitgereisten Obersäckinger Anhang zum Jubeln. Mit diesen beiden Toren war der 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel mehr als wett gemacht und der Aufstieg der Gäste in die Kreisliga A wäre perfekt gewesen. Nach einem Strafstoß verkürzte Jörg Ritter dann aber für die Gastgeber zum 1:2 vor der Pause, was den Gästen immer noch gereicht hätte.

„Wir waren im ersten Durchgang noch nicht parat“, war der Grießener Trainer Markus Eggert erleichtert über die bessere zweite Hälfte seiner Elf. Nach der Pause schafften es die Hausherren, den Schalter umzulegen, und so drehten sie das Spiel. Gisinger und Ritter brachten die Platzherren innerhalb kurzer Zeit in Führung. Der SV Obersäckingen schaffte aber nochmals den Ausgleich durch Sinz. Daniel Danner brachte wenige Minuten nach seiner Einwechslung die Hausherren zehn Minuten vor Schluss erneut in Führung. Den Schlusspunkt setzte Frederik Gisinger.