Fußball-Kreisliga A, Ost: – Erschöpft ließen sich einige Spieler des FC Dettighofen nach dem 1:1 beim SV Berau auf den Rasen fallen. Sie hatten alles gegeben, ihre Chance gesucht und sich mit dem Punktgewinn belohnt. Wohl wissend, dass der im Abstiegskampf nicht viel weiter hilft. Aber nach den deftigen Niederlagen der vergangenen Wochen war es zumindest ein Teilerfolg.

Regionalsport Hochrhein FC Dettighofen erkämpft sich einen Punkt beim SV Berau – wir haben die Bilder! Das könnte Sie auch interessieren

So war auch bei Patrizio De Feo, der seit drei Wochen das Training beim FC Dettighofen leitet, ein wenig Erleichterung zu spüren und herauszuhören: „Das waren heute Welten zu dem, was die Spieler in den vergangenen Wochen gezeigt hatten.“ Das, was er hatte sehen wollen, beherzigten seine Kicker: Teamgeist, Einsatz und Kampf. Wenn die Dettighofer die Härte auch manchmal übertrieben. Es war deutlich zu sehen, dass sie um ihre wohl letzte Chance, in der Liga zu bleiben, kämpften. „Mit eine bisschen mehr Glück, hätten wir vielleicht sogar noch gewonnen.“ Damit deutet De Feo vor allem die Chance von Simon Studinger kurz vor Schluss an. Statt quer zu legen, versuchte er es selbst und schlenzte den Ball aus spitzem Winkel über das Tor.

Regionalsport Hochrhein Patrizio De Feo bleibt Trainer beim FC Dettighofen auch im Fall des Abstiegs Das könnte Sie auch interessieren

Von konditionellen Mängeln, die Deo Feo vor der Partie angesprochen hatte. war nicht viel zu sehen. Obwohl doch einige seiner Spieler an ihre Grenzen gingen und ziemlich platt waren. Dabei kam den Gästen der kleine Platz am Wasserschloss vielleicht entgegen.

In der ersten Hälfte passierte vor beiden Toren nicht viel. Einmal musste sich Dettighofens Marc Weißenberger strecken. Er parierte einen Schuss von Lorenz Böhler. Der probierte es in der 65. Minute gleich noch einmal. Sein Flachschuss wurde von Nick Franke ins Tor abgefälscht – 1:0. Weißenberger war der ruhende Pol, als die Berauer den Druck nach der Pause erhöhten. Schließlich zog Sandro Fischer (71.) aus 30 Metern einfach mal ab – drin, 1:1. Nach langer Zeit durften die Dettighofer wieder mal jubeln.

Video: Michael Neubert

Ziemlich sauer war Beraus Trainer Peter Künze. Er haderte zum einen mit Schiedsrichter Mesut Gürses (Höchenschwand), der seiner Ansicht nach einige harte Attacken nicht ahndete. Zum anderen gestand er, dass seine Elf nicht mehr aus ihren Möglichkeiten machte. „Trotz allem sind wir selber schuld. Wir haben es verpasst, die paar Chancen zu verwerten. Wir waren nicht kaltschnäuzig genug.“ Er fügte an: „Ein Punkt ist besser als nix.“ Doch mit Blick auf das schwere Restprogramm könnte es für sein Team noch einmal eng werden.

SV Berau – FC Dettighofen 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (65.) L. Böhler, 1:1 (71.) Fischer. – SR: Mesut Gürses (Höchenschwand). – Z.: 90.