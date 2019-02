von Christel Siegmund

Ski, alpin: (csi) Die besten Nachwuchsrennläufer der Jahrgänge 2012 bis 2009 aus ganz Baden-Württemberg stellten sich am Skigebiet Seibelseckle an der Schwarzwaldhochstraße dem finalen Landesausscheid der VR-Talentiade. Ausrichter war der Skiclub Rheinbrüder Karlsruhe. Am ersten Wettkampftag musste ein Vielseitigkeitsslalom mit Schanzen, Wellenbahnen und sogenannten Dächern bewältigt werden. Tags darauf kam im anspruchsvollen Vielseitigkeitsriesenslalom noch ein Sprung dazu.

Die Tagesbestzeiten bei den Mädchen fuhr beim Best-of-Two-Modus an beiden Tagen Gwyneth Holzer (SC Donaueschingen), die damit auch die Gesamtwertung gewann. Eva Höcht (SZ Rheinfelden) führte nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom noch das Klassement an, musste dann aber noch zwei Läuferinnen passieren lassen und wurde Dritte. Diesen Platz belegte sie auch in der Gesamtwertung.

Bei den Jungen hatte im Slalom der schwäbische Starter Ben Schreiber (SZ Schwieberdingen) und im Riesenslalom Maximilian Valasek (SC Offenburg) die Skispitze vorn. Valasek sicherte sich aufgrund der besseren Laufzeiten den Gesamtsieg der Finalveranstaltung. Maxi Wirtz (SZ Rheinfelden) kam auf den siebten Gesamtplatz, nachdem er Rang vier und sieben in den Einzelrennen belegt hatte.