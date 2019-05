Mountainbike: (gew) Mit sieben Talenten war das Rheinfelder „Dick Küchen Racing Team“ beim zweiten Lauf des Schwarwälder MTB-Cups in Urach in den Klassen U15 bis U19 vertreten.

Den ersten Sieg für das Team feierte Lukas Stamm in der U15. Nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen in den ersten beiden Runden mit dem St. Georgener Jonas King griff er in der dritten Runde erfolgreich an und siegte souverän mit 15 Sekunden Vorsprung auf Moritz Rombach, ebenfalls vom SV St. Georgen.

In der U17 starteten Hannah Beck und die Hierholzer-Zwillinge Larissa und Leonie. Hannah Beck wurde Achte, Larissa Hierholzer Zehnte, Schwester Leonie musste nach Kreislaufproblemen abbrechen. In der U19 fuhr Nikolas Funken auf den 13. Platz. Florian Brengartner und Jonas Schwarz beendeten das Rennen in der U19 als Siebter und Zehnter.

Spitze: Die Führung in der Gesamtwertung des Schwarzwälder MTB-Cups übernahm in Urach der Rheinfelder Miron Lipp (Mitte). | Bild: Daniel Lipp

Die Rheinfelder Finja und Miron Lipp vom Hilzinger Team Orbea-Serpentine Velosport gingen ebenso in Urach an den Start. Miron Lipp fuhr in der U19 nach Platz drei zum Auftakt in Hausach beim zweiten Lauf des MTB-Cups auf Platz zwei und übernahm damit die Führung in der Gesamtwertung der Serie. Finja Lipp war zum Auftakt Dritte in der U17 geworden und fuhr dieses Mal sogar als Zweite über die Ziellinie. Zweite ist sie auch in der Gesamtwertung.

Die Wehrerin Tina Kreiter, die für den RSV Hochschwarzwald/Singer Racing Team fährt, wurde Dritte in der Klasse U17.