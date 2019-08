Fußball-Landesliga: SV 08 Laufenburg – SV Kirchzarten 2:0 (0:0)

Tore: 1:0 (58.) und 2:0 (66.) beide D‘Accurso. – SR: Dominik Schmidt (Haslach i.K.). – Z.: 150.

Heimauftakt für den SV 08 Laufenburg und den FSV Rheinfelden

Nach dem knapp verpassten „Dreier“ beim 3:3 bei den SF Elzach-Yach feierte der SV 08 Laufenburg seinen ersten Saisonsieg nach dem Aufstieg in die Landesliga. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir haben aus unseren Fehlern im letzten Spiel gelernt. Ein Kompliment an die Mannschaft“, war SV 08-Trainer Michael Wasmer angetan von der Vorstellung seiner Männer.

SV 08 Laufenburg kassiert den Ausgleich bei den SF Elzach-Yach in fünfter Minute der Nachspielzeit

Schon in der ersten Hälfte waren die Gastgeber überlegen und verpassten es bei mehreren Chancen, in Führung zu gehen. Das sollte sich nach dem Wechsel ändern. Vor allem Sandro D‘Accurso bewies bei seinen beiden Treffern große Stürmerqualitäten. Beim 1:0 nach knapp einer Stunde überwand er Gäste-Torwart Peter Vonderstraß mit einem Schuss aus halblinker Position. Zehn Minuten später wurde D‘Accurso von Paul Mendy, der sich am rechten Flügel durchgesetzt hatte, mustergültig bedient. Nach einer kurzen Drehung setzte D‘Accurso den Ball unhaltbar vom Elfmeterpunkt zum 2:0 in die Maschen. Bis zum Schluss ließen die Gastgeber keine Zweifel mehr aufkommen. „Ein verdienter Sieg“, freute sich Wasmer nach der Partie.

SV 08 Laufenburg: Cambero – Bouhouch, Nowak, Zölle, Esser – Mathis, Seidita (61. Mäder), Mendy, Armenio (90.+1 Ferrara), Kapidzija (80. Frieling) – D‘Accurso (87. Bayram).