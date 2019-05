Tennis, 1. Bezirksliga, Männer: TC Radolfzell – TC BW Erzingen 8:1

(neu) Nach zwei Siegen gab‘s für den TC BW Erzingen einen Dämpfer. Gegen die vor allem auf den Positionen eins bis vier stark besetzten Radolfzeller hatten die Klettgauer fast keine Chance. So war die Partie schon nach den Einzeln entschieden. Den Ehrenpunkt holte Alexander Schmid in einem spannenden Match gegen Moritz Repnik an Nummer fünf. Der Erzinger gewann den ersten Satz im Tiebreak, verlor in Durchgang zwei mit 3:6. Im Matchtiebreak, beim 10:5, behielt er die Nerven.

Jetzt ging es nur noch darum, den einen oder anderen Punkt in den Doppeln zu erzielen. Mit etwas mehr Glück wären zwei Siege mehr heraus gesprungen. Daniel Gamp und Benedikt Boll mussten sich nach dem starken ersten Satz im Matchtiebreak geschlagen geben. Dieser allerdings fiel mit 10:3 deutlich aus. Ebenso erging es Alexander Schmid und Dominik Netzhammer in ihren Doppeln.

Einzel: Snobel – Schnabl 6:2, 6:1; Lusovsky – Gamp 6:1, 6:1; Grieser – Boll 6:4, 6:2; Wieland – Berger 6:3, 6:2; Repnik – Schmid 6:7, 6:3, 5:10; Hägele – Netzhammer 6:3, 6:0. – Doppel: Snobel/Grieser – Gamp/Boll 1:6, 6:3, 10:3; Lusovsky/Wieland – Schnabl/Berger 6:3, 6:1; Repnik/Hägele – Schmid/Netzhammer 3:6, 6:4, 10:3.