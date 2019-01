von Walter Huber

Radball: (wah) Auch am ersten Tag der Rückrunde ließen Jonathan Kranz und Kimi Schrott vom RSV Wallbach nichts anbrennen. Nach drei Siegen beim Heimspieltag in heimischer Flößerhalle führt das Wallbacher Duo weiter mit makelloser Bilanz die Tabelle der Staffel 1 in der Klasse U13 an.

Auch wenn die ersten paar Minuten nach der Winterpause noch etwas "holprig" verliefen, fanden die Wallbacher schnell wieder zu ihrem Spiel. Der erste Gegner RVC Prechtal wurde mit 3:0 besiegt. Beim 5:0- Sieg gegen den RSV Neuenburg zeigten die beiden Wallbacher schöne Kombinationen und verwerteten ihre Chancen bestens. Von Betreuer Timo Reinartz bestens betreut und motiviert, ließen Jonathan Kranz und Kimi Schrott auch dem RSV Lauterbach keine Chance. Souverän wurde der Gegner ausgespielt, und am Ende siegte das Wallbacher Duo mit 5:0.

Damit blieben die Wallbacher beim Heimspieltag ohne Gegentor. Mit acht Punkten Vorsprung und einem überragenden Torverhältnis (69:3) sind sie Tabellenführer.