Fußball-Bezirksliga: – Einen doppelten Erfolg verbuchte der Tabellenzweite FC Wittlingen beim dreitägigen Trainingslager in Durbach. In der Ortenau gab es nicht nur den letzten sportlichen Feinschliff für die Mannschaft, die am kommenden Sonntag, 10. März, 15 Uhr, gegen den SV Herten in die Frühjahrsrunde startet. Teammanager Antonio Ratto brachte, so Sportvorstand Kevin Pabst in seiner Pressemitteilung, brachte parallel dazu die Zusage des Trainerteams in trockene Tücher: "In konstruktiven Gesprächen vor Ort mit "Tizi" und "Imad" wurde beschlossen, die erfolgreiche Arbeit der letzten Wochen und Monate fortzusetzen."

Cheftrainer Tiziano Di Domenico (47) gab seine Zusage für eine vierte gemeinsame Saison im Kandertal. Ebenso bleiben Antonio Ratto (51) als Teammanager und Imad Kassem-Saad (33) als spielender Co-Trainer dem Verein treu. Sportvorstand Kevin Pabst bestätigte, wie das Betreuerteam Bernd Stammler und Klaus Hässler eine Verlängerung seiner Arbeit.

„Wir können froh sein, ein derartig akribisches Team zu haben", freut sich Kevin Pabst: "Die Umstrukturierung des vergangenen Jahres trägt Früchte. Gemeinsam mit unserem jungen, motivierten Team, unseren langjährigen Betreuern und dem Verein, wollen wir auch in der neuen Saison gemeinsam Spaß, Freude und Erfolg beim Fußball haben.“

Die 26 Mann starke Delegation aus dem Kandertal fand in Durbach beste Bedingungen vor, schreibt Pabst in seiner Pressemitteilung: „Wir haben uns von Anfang an wohlgefühlt, hatten perfekte Hotel-Bedingungen, mehrere Trainingsplätze, und ausreichend sportliche Möglichkeiten, um uns für die Rückrunde fit zu machen.“ Teammanager Antonio Ratto war maßgeblich an der Koordination und tollen Organisation beteiligt.