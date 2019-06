Gerätturnen: – Freude und Frust hielten sich für Noah Wright (AK 10) vom TV Rheinfelden bei den Badischen Nachwuchsmeisterschaften die Waage. Einerseits erreichte der Youngster nach einem fast fehlerfreien Wettkampf den siebten Platz. Andererseits wäre viel mehr drin gewesen, wäre er nicht am Gerät „Pilz mit einer Pausche“ nicht zwei Mal gestürzt. Da es bis zum dritten Platz lediglich ein Abstand von 1,2 Punkten war, hätte der junge Rheinfelder ohne seine Patzer den dritten Rang erreicht und verdient.

Regionalsport Hochrhein Turner des TV Rheinfelden gewinnen Bronze mit der Mannschaft bei den französischen Meisterschaften in Paris Das könnte Sie auch interessieren

„Sein Ergebnis ist positiv zu bewerten, denn es war zu sehen, dass Noah zu den besten Turnern in seiner Altersklasse gehört“, betonte sein Trainer Sandro Dathe, der sich zusätzlich freute, dass Noah Wright mit 48,20 Punkten die Punktzahl für den Landeskader erreicht hat. Zum Jahresende folgt für Noah Wright der athletische und technische Test in Stuttgart. Danach werden die Turner für die jeweiligen Kader nominiert.

Achter bei der Französischen Meisterschaft: Der Bad Säckinger Tarek Franke (Zweiter von links) vom TV Rheinfelden haute mit der Mannschaft aus St. Louis alles raus. | Bild: Sandro Dathe

Mit seiner Mannschaft aus St. Louis nahm der Bad Säckinger Gerätturner Tarek Franke (TV Rheinfelden) an den französischen Meisterschaften teil und startete er in der bärenstark besetzten Klasse Nationale A2 der 10-13-Jährigen. Die Equipe aus St. Louis glänzte mit einer Teamleistung, holte das bestmögliche Resultat und platzierte sich als Achte im Feld der zwölf Teilnehmer. „Das Resultat ist sehr zufriedenstellend, da sich die Jungs gerade so als Zwölfter für die zweithöchste Klasse überhaupt qualifiziert hatten“, schreibt der Verein.