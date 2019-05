von TTC Klettgau

Tischtennis: – Die Talente des TTC Klettgau kehrten erfolgreich vom Jugendendranglisten-Turnier des Tischtennis-Bezirks Schwarzwald in Bräunlingen zurück. Paulo Krämer wurde in der Klasse U13 Dritter. Carlos Krämer siegte in U15 ebenso wie Nils Oehlschläger in U18. Das Trio, das von Patrick Müller und Gabriel Godoy trainiert wird, hat sich für die südbadische Rangliste qualifiziert.