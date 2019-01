Fußball-Bezirksliga: – Tabellenführer SV 08 Laufenburg hat in der Winterpause mehrere Personalien im Hinblick auf die neue Saison in trockene Tücher gebracht. So meldet Jürgen Rudigier in einer Pressemitteilung, dass Torhüter Elvis Gojak ab Juli für die Null-Achter spielt. Zudem hat Trainer Michael Wasmer zusammen mit seinen Co-Trainern Marc Schikowski und Raffaele Cella sowie dem Betreuer-Urgestein Klaus Bächle für ein weiteres Spieljahr seine Zusage gegeben.

Elvis Gojak verlässt nach dieser Saison den aktuellen Tabellenletzten SpVgg. Brennet-Öflingen. Der 31-jährige Gipsermeister mit bosnischen Wurzeln und serbischem Pass kam vor einem guten Jahrzehnt in die Hochrheinregion. Er wurde bei Verwandten in Murg heimisch, schloss sich dem SV Blau-Weiß Murg an und machte sich im Laufe der Jahre selbstständig.

Zur Saison 2016/17 wechselte Gojak zur SpVgg. Brennet-Öflingen, spielte aber aus beruflichen Gründen zunächst selten. Im Herbst 2017 reaktivierte ihn Trainer Urs Keser. Gojak lebt mit seiner Familie in Rhina. Beim SV 08 Laufenburg wird er mit seinem Schwager Alija Kapidzija, der aktuell noch verletzt pausiert, in einer Mannschaft spielen.

Verlassen haben den SV 08 Laufenburg nicht nur Patrik Braun (VfB Waldshut) und Giuseppe Catanzaro (FSV Rheinfelden). Wir Jürgen Rudigier bestätigt schließt sich der seit längerem verletzte Onur Dokuzkardes aus Albbruck dem SV Buch an und Alessio Paciulli kehrt zu seinem Heimatverein SV Herten zurück. Dort spielte der 21-Jährige bis 2016, wechselte dann für zwei Jahre zum FSV Rheinfelden und kam im vergangenen Sommer vom SV Nollingen nach Laufenburg.