von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga: EHC Herrischried – Argovia Stars II 6:5 (3:0/0:2/3:3)

Tore: 1:0 (2.) K. Presheva; 2:0 (18.) Vlk; 3:0 (20.) K. Presheva; 3:1 (30.) Bon; 3:2 (31.) Richtsteiner;

4:2 (43.) Vlk; 4:3 (43.) Di Dio; 5:3 (45.) Bächle; 5:4 (47.) Frei; 5:5 (56.) Piaget; 6:5 (58.) E. Presheva. – Strafen: EHCH: 5 x 2 Min.; 1x 2 + 2 Min. – AS: 5 x 2 Min.; 1 x 10 Min. – Z.: 796.

In einem hochdramatischen Spiel siegte der EHC Herrischried vor der neuen Saison-Rekord-Kulisse mit knapp 800 Zuschauern mit 6:5 gegen die Argovia Stars und qualifizierte sich damit für die Meisterrunde.

In der Eissporthalle Herrischried standen sich zwei Teams gegenüber, die sich mit aller Macht einen der beiden ersten Plätze in der Tabelle sichern wollten. Die Argovia Stars II hatten sich vergangene Saison den Titel in der 3. Liga der Zentralschweiz gesichert und hatten das Hinspiel gegen den EHC Herrischried klar mit 6:2 für sich entschieden. Die Herrischrieder White Stags hatten zu Hause in den vergangenen elf Spielen keine Niederlage kassiert. Während die Gäste noch ein Spiel weniger haben, da in dieser Woche noch das Nachholspiel beim EHC Rheinfelden ansteht, waren die Herrischrieder in Zugzwang, denn der EHC Binningen als weiterer Konkurrent im Kampf um die beiden ersten Plätze, hatte tags zuvor vorgelegt und sich mit dem Sieg gegen den SC Reinach am EHC Herrischried vorbei geschoben.

Unermüdliche Kämpfer: Die beiden Herrischrieder Spieler Klaus Bächle (links) und Routinier Timo Preuss in Action. | Bild: Heinz Frommherz

Mit dem klaren Saisonziel, sich für die Meister-Runde zu qualifizieren, gingen die White Stags gleich couragiert ans Werk. Dies zahlte sich schon nach 110 Sekunden aus. Enver Presheva hatte Lucas Vlk in Szene gesetzt. Dieser spielte scharf herein, wo Kadri Presheva goldrichtig stand. Die Gäste wirkten, im Gegensatz zum Hinspiel, verunsichert. Torwart Michael Kiser ließ jeden Schuss nur abprallen. In Minute 18 herrschte Ausnahmezustand: Die vielen Fans der White Stags bejubelten das wohl schönste Tor des Abends. Nach einem perfekten Konter über Kadri und Enver Presheva landete die Scheibe beim frei stehenden Lucas Vlk, der zum 2:0 draufhielt. Sechs Sekunden vor der Drittelpause klingelte es gleich nochmal im Gästenetz. Erneut war Kadri Presheva zur Stelle gewesen.

Im zweiten Drittel kamen die Gäste besser ins Spiel. Die Herrischireder waren sich mit der 3:0-Führung im Rücken zu sicher. Nach etwa zehn Minuten kamen die Argovia Stars dank eines Doppelschlags von Dario Bon mit einem abgefälschten Schuss und Kapitän Samuel Richtsteiner auf 2:3 heran. Erst danach kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel. Es waren aber noch sehr viele brenzlige Situationen zu überstehen, die in Unterzahl mit Bravour gelöst wurden.

Im Schlussdrittel war die Dramatik bis zum Schlusspfiff kaum zu überbieten. Während Vlk sein zweites Tor schoss, erzielte Stefano Di Dio den Anschlusstreffer im Gegenangriff. Keine zwei Minuten später stellte Kapitän Klaus Bächle die Zwei-Tore-Führung wieder her. Dabei überwand er die Verteidigung mit hoher Geschwindigkeit und auch Torwart Kiser makellos. Wie Bächle traf zwei Minuten später Marco Frei ebenfalls in Überzahl zum zwischenzeitlichen 4:5.

Emotionen: Lucas Vlk (links) und Enver Presheva waren wieder einmal nicht zu bremsen. | Bild: Heinz Frommherz

Dann stockte den Herrischrieder Fans der Atem. Fünf Minuten vor Schluss, nach einem Durcheinander vor dem Tor der Gastgeber, kam die Scheibe plötzlich frei vor Max Piaget zum Liegen. Dieser brauchte nur noch einschieben und plötzlich stand es 5:5. Der EHC Herrischried gab aber nicht auf und drehte im Hexenkessel der Herrischrieder Eissporthalle nochmals auf. Tatsächlich fiel doch noch das erlösende und verdiente sechste Tor zum 6:5 für die Hausherren. Torschütze war Enver Presheva.

Während die heimischen Fans "Werdet zur Legende – kämpfen bis zum Ende" inbrünstig sangen, wurde auf dem Eis um jeden Zentimeter gekämpft. Die Argovia Stars drückten vergeblich auf den Ausgleich. Die White Stags feierten den Einzug in die Meister-Runde.

Damit stehen für die Herrischrieder "White Stags»" zum ersten Mal weitere Spiele gegen Teams aus anderen Gruppen der 3. Schweizer Liga auf dem Programm. Gegner und Termine stehen noch nicht fest.

Pokal als Zugabe

Außerdem steht der EHC Herrischried in einer zweiten Mission noch im Viertelfinale des KBEHV-Cups. Gegner am Samstag, 9. Februar, um 19 Uhr ist erneut der HC Wohlen-Freiamt in heimischer Eissporthalle.