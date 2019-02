von Niklas Steinert

Beeindruckend: Die Fans des EHC Herrischried überraschten die White Stags zum Rückspiel gegen den EHC Bucheggberg II mit der größten Choreografie, die es jemals in Herrischried gab. | Bild: Heinz Frommherz

Eishockey, Meisterrunde-Viertelfinale (Rückspiel)

EHC Herrischried – EHCBucheggberg II 6:4 (2:3, 3:1, 1:0). – Tore: 0:1 (5.) Frey; 0:2 (8.) Müller; 1:2 (13.) Zourek; 1:3 (14.) Breisinger; 2:3 (18.) E. Presheva; 2:4 (21.) Büchi; 3:4 (35.) Preuss; 4:4 (35.) K. Presheva; 5:4 (38.) Bächle; 6:4 (49.) Preuss. – Strafen, EHCH: 10 x 2 Min.; 1 x 2+2 Min.; 2 x 10 Min. – Strafen, EHCB: 11 x 2 Min.; 2 x 2+2 Min.; 1 x 5+20 Min. – Z.: 615.

In einem fulminanten Spiel setzte sich der EHC Herrischried auch im Viertelfinal-Rückspiel der Meisterrunde gegen den EHC Bucheggberg II durch und steht damit im Halbfinale gegen die Argovia Stars II. Zwar starteten die Gäste deutlich zielorientierter und führten früh mit zwei Toren, doch im Mittelabschnitt wendete sich das Blatt. Die White Stags drehten das Spiel zum 6:4-Sieg.

Bei der ersten Teilnahme an den Play-Offs läuft es gut für den zu Hause noch unbesiegten EHC Herrischried. Egal, ob Spieler oder Fan – die große Euphorie ist auf dem Hotzenwald überall zu spüren. "Das ist die schönste Zeit, seit ich Eishockey spiele", betonte Torwart Daniel Mendelin bereits vor dem Spiel und freut sich nun auf die Halbfinals gegen die Argovia Stars II.

In der Partie ging es, wie vermutet sehr heiß zur Sache, die Solothurner attackierten früh. Der EHC Herrischried wirkte verschlafen, ließ dem Gast in der Defensive zu viel Platz, was dieser knallhart zu zwei frühen Toren nutzte. Nach sieben Minuten führte das Team im neongrünen Trikot, das beim zweiten Tor mit dem ersten Powerplay durch Kevin Müller willensstark die Führung ausbaute.

Die Fans spürten, dass jetzt Unterstützung gebraucht wird, sorgten zum wiederholten Mal für geballte Stimmung. Nun fanden die Hausherren besser ins Spiel. Auffälligster Akteur war in dieser Phase Publikumsliebling und Spielertrainer Tomas Zourek, der mit einem sagenhaften Schuss von der blauen Linie auf 1:2 verkürzte.

Die Freude hielt nicht lang. Sekunden später antworteten die Gäste mit dem 3:1. Nach einem Durcheinander vor dem Tor, war Matthias Breisinger zur Stelle und versenkte gekonnt die Scheibe. Vier Minuten später fiel das nächste Tor. Per Schlagschuss in den Winkel zum 2:3 ließ Enver Presheva den Bucheggberger Torwart Nils Sterchi ohne Chance. Das zweite Drittel begann für den Gast optimal. Nach 22 Sekunden lag die Scheibe ein viertes Mal hinter Daniel Mendelin im Netz. Max Büchi war der Torschütze zum 4:2.

In der Folge gab es viele Strafzeiten. Die Schiedsrichter sahen sich von beiden Teams in der Kritik, ob fragwürdiger und kleinlicher Entscheidungen. Mit den zahlreichen Unterbrechungen schienen die Gastgeber besser klarzukommen. Mit drei Toren in Folge versetzten sie dem Gast das Aus.

Alain Willemin war wieder kaum zu bremsen, setzte Timo Preuss perfekt zum 3:4 in Szene. Dann netzte Topscorer Kadri Presheva zum Ausgleich ein und dann war es Kapitän Klaus Bächle, der eiskalt vor dem Tor agierte und für die erstmalige Führung sorgte. "Diese drei Minuten haben uns das Spiel gekostet", gab Gästetorwart Nils Sterchi offen zu: "Danach war das Spiel gelaufen. Wir haben nur noch Emotionen ins Spiel gebracht. Wir sind sehr enttäuscht."

Diese Emotionen lösten im letzten Drittel, spätestens nach dem 6:4 durch Timo Preuss, eine buchstäbliche Strafenflut aus. Preuss hatte sich gegen alle Gegner durchgesetzt und den Puck in den Winkel gehämmert, was zu einer gigantischen Stimmungsexplosion in der Eissporthalle sorgte. Kurz vor Spielende gingen dann einigen Spielern die Nerven endgültig durch. Mehrere Akteure mussten nach unschönen Rangeleien vom Eis in die Kühlbox.

Am kommenden Wochenende sind die White-Stags wieder zwei Mal im Einsatz. In Aarau steht am Samstag zunächst das Hinspiel in der Meisterrunde gegen die Argovia Stars II an. Das Halbfinale im KBEHV-Cup beim SC Freimettingen II wird am Sonntag in Wichtrach ausgetragen. Der mögliche Gegner im Finale, am 2. März in Hasle-Rüegsau bei Burgdorf, steht bereits fest. Der SC Ursellen gewann sein Halbfinale gegen den EHC Bern II mit 6:2.