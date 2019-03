Eishockey: – Der EHC Herrischried hat das Finale um den KBEHV-Cup in Hasle-Rüegsau gegen den SC Ursellen mit 2:5 verloren. Vor 330 Zuschauern lagen die White Stags schon nach dem ersten Drittel mit 1:3 hinten und vermochten es nicht, die Partie noch zu drehen. Die beiden Treffer erzielten Timo Preuss nach 18 Minuten zum 1:3-Zwischenstand und Alain Willemin in der 47. Minute zum Endstand.

In der Partie kassierten die Cracks aus dem Hotzenwald insgesamt 13 Zwei-Minuten-Strafen. Nur zwei Minuten weniger saßen Spieler aus Ursellen auf der Strafbank.

Beide Mannschaften stehen sich bereits am Aschermittwoch, 6. März, um 20 Uhr, beim SC Ursellen erneut gegenüber. Dann geht es ins Hinspiel um die Drittliga-Meisterschaft der Zentralschweiz. Das Rückspiel findet dann am Sonntag, 10. März, um 18.30 Uhr, in der Eissporthalle Herrischried, statt.