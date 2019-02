von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga, Meisterrunde: EHC Herrischried – Argovia Stars II 5:6 nach Verlängerung (0:2/3:3/1:1)

Tore: 0:1 (14.) Bon; 0:2 (17.) Hartmann; 1:2 (24.) K. Presheva; 2:2 (29.) Vlk; 2:3 (30.) Gross; 2:4 (37.) Piaget; 3:4 (38.) Vlk; 3:5 (38.) Frei; 3:6 (50.) Piaget; 4:6 (51.) Bächle; 5:6 (64.) Willemin. – Strafen: EHCH: 4 x 2 Min.; 1x 2 + 2 Min.; 1 x 2+10 Min. – AS: 4 x 2 Min. – Z.: 720.

Der EHC Herrischried steht im Finale der Meisterrunde in der 3. Schweizer Liga. Die White Stags setzten sich im Halbfinal-Rückspiel in der heimischen Eissporthalle in der Verlängerung gegen die Argovia Stars II durch. Nach dem 5:3-Sieg im Hinspiel in Aarau lagen die Herrischrieder nach der normalen Spielzeit im Rückspiel mit 4:6 hinten. 700 Zuschauer in der Herrischrieder Eissporthalle waren aus dem Häuschen, als Alain Willemin nach 224 Sekunden das entscheidende Tor gelang.

Die Partie war an Spannung kaum zu überbieten. Erst lag der EHC Herrischried 0:2 zurück, erkämpfte sich dann den Ausgleich. Kurz darauf lagen die White Stags erneut mit zwei Toren hinten, doch bewies das Team ein ums andere Mal Moral und rettete sich mit dem 4:6 in die Verlängerung.

Während die reguläre Saison lediglich 14 Saisonspiele hat, kam der EHC Herrischried am Mittwochabend bereits zum 28. Spiel in der laufenden Saison. Grund dafür ist vor allem die Tatsache, dass die «Herrischrieder Jungs» derzeit immer noch auf zwei «Hochzeiten» tanzen und nun in der Meisterrunde und im KBEHV-Cup im Finale stehen. Doch bis dahin war es ein weiter und harter Weg. Die letzte Hürde war der 3. Liga-Meister Argovia Stars, der nach der Hinspielniederlage auf Wiedergutmachung aus war.

Offensiv-Verteidiger Alain Willemin zeigte erneut, warum er der torgefährlichste Verteidiger der Liga ist und schoss die White Stags in der Verlängerung zum Glück. | Bild: Heinz Frommherz

Das Spiel startete von Beginn an rasant. Stark in Szene setzte sich nach 13 Minuten Torjäger Dario Bon, der aus dem Slot platziert die Scheibe versenkte. Keine drei Minuten später kamen die Gäste erneut frei vors Tor von Daniel Mendelin, nachdem die EHC-Spieler zu offensiv standen, und bauten damit die Führung direkt aus. Torschütze war Adrian Hartmann.

Nach 20 Minuten stand es in der Serie mit dem 5:3-Auswärtserfolg 5:5. Es musste also eine rasche Leistungssteigerung her, die von Beginn des zweiten Drittels an sofort zu sehen war. Dieses Bemühen trug keine vier Minuten im zweiten Drittel dann erste Früchte. Nachdem Timo Preuss auf den frei vor dem Tor stehenden Kadri Presheva passte, nützte dieser seine Chance eiskalt zum Anschlusstreffer. Gepusht vom Tor wurde der Druck erhöht und die White Stags glichen kurz darauf aus. Torschütze war Lucas Vlk, der den Puck frech zwischen den Beinen von Michael Kiser hindurch schoss.

Doch die Freude über den Ausgleich hielt nicht lang. Keine Minute später musste Mendelin erneut hinter sich greifen, nachdem Dominik Gross wie ein Baseballspieler die Scheibe geschickt in der Luft lenkte und sich zurecht feiern ließ. In den darauf folgenden Minuten machte sich dann der EHC Herrischried das Leben selber schwer. Nach Foul und Wechselfehler bekamen die Argovia Stars die Chance, in doppelter Überzahl auf die erneute Zwei-Tore-Führung zu drücken. Zum Entsetzen der heimischen Fans gelang dies den Gästen in der 37. Minute durch Topscorer Max Piaget.

Doch die White Stags zeigten Kampfgeist und antworteten auf das Tor der Gäste mit einem Tor in doppelter Unterzahl. Torschütze war erneut Vlk, der Kiser alt aussehen ließ. Doch auch auf dieses Tor hatte Argovia Stars II eine Antwort und stellte durch Marco Frei in Überzahl den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

So startete das letzte Drittel mit dem Zwischenresultat von 3:5, was nach 60 Minuten Verlängerung bedeutet hätte. "Wir haben an uns geglaubt und wussten, dass wir nun konzentriert weitermachen müssen. Zwei Tore sind im Eishockey einfach nicht viel", sagte Jiri Pacek nach dem Spiel. Entschlossen kamen die White-Stags aus der Drittelpause. Stets am Abwiegen, genug Druck auf den Gegner aufzubauen, aber hinten nichts anbrennen zulassen. Angepeitscht von den heimischen Fans wurde es immer lauter in der Halle. Doch das Tor blieb für das Heimteam aus, und die Aarauer kamen besonders im Powerplay immer wieder zu guten Chancen. Eine dieser Chancen nutze Piaget zum 6:3. Eine Minute später ließen sich die Aargauer zu unnötigen Fouls hinreißen und gaben somit dem EHC Herrischried die Möglichkeit, in doppelter Überzahl zu spielen. Das nutzte dann Kapitän Klaus Bächle wenige Sekunden später aus, nachdem der Gäste-Torwart die Scheibe nur abprallen ließ und Jiri Pacek blitzschnell den Puck zum freien Bächle schob. So blieb es bis zum Schluss der regulären Spielzeit beim 4:6.

Der vom EHC Freiburg ausgebildete 31-jährige Timo Preuss war beim EHC Herrischried wieder in herausragender Verfassung. | Bild: Heinz Frommherz

Das Gesamtergebnis beider Spiele lautete 9:9, was in der Meisterrunde ebenfalls Verlängerung bedeutete. Diese fand im Modus «sudden death» statt, was drei gegen drei Feldspieler bedeut und somit für sehr viel Torraum-Action sorgt. Während Mendelin eine eher ruhige Verlängerung hatte, bekam Kiser von Minute zu Minute immer mehr zu tun, bis dieser in Minute 64 chancenlos blieb. Offensiv-Verteidiger Alain Willemin zeigte seine Stärke und setzte den Puck mit ordentlich Dampf unter die Latte ins Tor.

Am Samstag Pokalfinale und nächste Woche Finals der Meisterrunde

Damit wurde Meister Argovia Stars II entthront und scheidet aus dem Wettbewerb aus. Der EHC Herrischried dagegen steht auch in der Meisterrunde im Finale. Dort treffen die White Stags am Mittwoch und am Sonntag in einer Woche auf den SC Ursellen.

Während für zahlreiche Teams aus der Region die Saison bereits beendet ist, geht die wilde Fahrt der White Stags immer weiter. Zuerst steht das KBEHV-Cup-Finale am Samstag um 16.15 Uhr in Hasle-Rüegsau an. Auch hier spielt der EHC Herrischried gegen den SC Ursellen. Dann folgen die Finalspiele der Meisterrunde gegen den SC Ursellen. Zunächst spielen die White Stags am Mittwoch um 20 Uhr beim SC Ursellen. Das Rückspiel ist am Sonntag in einer Woche um 18.30 Uhr in der Eissporthalle Herrischried.