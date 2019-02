von Niklas Steinert

Kampf um den Puck: Die Herrischrieder Kadri Presheva (links) und Tomas Zourek (Mitte) gaben beim 5:1-Sieg im Pokal-Viertelfinale gegen den HC Wohlen-Freiamt alles. | Bild: Heinz Frommherz

Eishockey, KBEHV-Cup, Viertelfinale: EHC Herrischried – HC Wohlen-Freiamt 5:1 (0:1/3:0/2:0)

Tore: 0:1 (20.) Siegwart; 1:1 (36.) E. Presheva; 2:1 (38.) und 3:1 (39.) beide Frommherz; 4:1 (54.) Pacek; 5:1 (55.) Vlk. – Strafen: EHCH: 8 x 2 Min.; 1x 2+2 Min. und 1 x 2 + 10 Min. – HCW: 4 x 2 Min.; 1 x 2 + 2 Min. – Z.: 390.

Der EHC Herrischried siegte im Pokal-Viertelfinale gegen den HC Wohlen-Freiamt mit 5:1 und zog damit letztlich souverän ins Halbfinale ein. Die beiden Teams, die sich spielerisch und technisch sehr ähneln, sorgten bis zum Schluss für beste Unterhaltung bei den knapp 400 Zuschauern.

Während sich der EHC Herrischried und der HC Wohlen-Freiamt sehr gut vom Ligaalltag kennen, wussten beide Teams, wo die Stärken des jeweiligen Gegners liegen, und starteten zögerlich. Doch schon von Beginn an zeichnete sich ab, dass beide Torhüter nur schwer zu überwinden waren.

Eine der besten Chancen im ersten Abschnitt hatte das Heimteam, doch der Schuss landete nur an der Torumrandung. Dann kam der große Auftritt des 44-jährigen Patrick Siegwart, der lange beim EHC Olten in der zweithöchsten Schweizer Liga spielte. Dieser kam alleine vors Tor von Daniel Mendelin und spielte sehr clever zwischen dessen Beinen hindurch zur Führung der Gäste 32 Sekunden vor dem Pausenhorn.

Die White Stags schraubten das Tempo im Mittelabschnitt einen Tick höher und wurden für ihre Mühen binnen drei Minuten gleich drei Mal belohnt. Das erste Tor zum Ausgleich gelang Enver Presheva, der aus dem eigenen Drittel kam und den gegnerischen Torwart alt aussehen ließ. Auch beim zweiten Tor erwischte es Wohlens Schlussmann Fabian Klaas zwischen den Beinen hindurch, als Mark Frommherz am schnellsten reagierte und einen Abpraller solide ausnutzte. Erneut ein sogenanntes "five hole" gab es auch beim dritten Tor – wieder durch die Beine des Torwarts. Erneut war Mark Frommherz (39.) der Torschütze.

Dass die Gäste aus Wohlen ein Top-Team mit guter Moral sind, bewiesen die Aargauer auch im Schlussabschnitt. Doch EHC-Torwart Daniel Mendelin zeigte sich wieder einmal in hervorragender Verfassung und brachte die gegnerischen Sturmreihen zum Verzweifeln. Die Gäste wurden aber immer offensiver. Das sorgte aber auch wieder zu Konterchancen für die White Stags. Eine davon ging über den Offensivverteidiger Alain Willemin, der Jiri Pacek in Szene setzte. Dieser hämmerte die Scheibe perfekt in den Winkel (54.). Nur 90 Sekunden später klingelte es erneut in Wohlens Tor. Torschütze war Lucas Vlk, der den Puck mutterseelenallein im Slot erhielt und sich die Chance nicht nehmen ließ.

Nun steht der EHC Herrischried zum ersten Mal im Halbfinale des KBEHV-Cup. Dort treffen die Hotzenwälder auf den SC Freimettigen, der Vizemeister in der 3. Liga, Gruppe 4, wurde. Der Termin für das Spiel steht allerdings noch nicht fest.