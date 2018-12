Eishockey, 3. Schweizer Liga: (gew) Die Negativ-Serie des EHC Herrischried auf der Kunsteisbahn Margarethen beim EHC Binningen hält an. Die White Stags unterlagen in einem turbulenten Spiel mit 2:4 und rutschten damit in der Tabelle hinter den EHC Binningen auf den dritten Platz ab. Während das Spiel anfangs sehr ausgeglichen war, kamen die Gastgeber im Verlauf der Partie immer besser in Fahrt. Gar nicht einverstanden waren die Gäste aus dem Hotzenwald mit vielen Entscheidungen des Schiedsrichters und den verhängten Strafzeiten. So musste EHC-Torwart Mendelin vom Platz und Ersatztorwart Marco Adler kam rein. Immerhin hielt dieser den Penalty. Während die Binninger normalerweise in ihren bisherigen Spielen einen Zuschauerschnitt von 28 hatten, waren in der Partie gegen den EHC Herrischried 254 Fans in der Halle.

KBEHV-Cup: – Während die Herrischrieder in der Meisterschaft eine Niederlage kassierten, klappte es im Pokal zwei Tage zuvor auf eigenem Eis besser. Mit 4:2 bezwangen die White Stags nach einem spannenden und ausgeglichenen Spiel im Achtelfinale des KBEHV-Cup den EHC Bellmund mit 4:2. Am Ende war es der Heimvorteil und die lautstarke Unterstützung der Fans, die den EHC Herrischried zum Sieg "pushten".