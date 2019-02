Eishockey: (gew) Ganz schön stressig: Der EHC Herrischried bestreitet am Samstag sein Viertelfinalspiel im KBEHV-Cup gegen den HC Wohlen-Freiamt. Beginn in der Herrischrieder Eissporthalle ist um 19 Uhr. Tags darauf müssen die White Stags reisen, denn um 17.30 Uhr steht am Sonntag bereits das Viertelfinal-Hinspiel in der Meisterrunde der Dritten Schweizer Liga an. Gegner in der Eishalle im schweizerischen Zuchwil ist der EHC Bucheggberg II, der sich souverän als Sieger der Zentral-Staffel der Gruppe 2 durchgesetzt hat. Das Rückspiel in Herrischried findet am Sonntag, 17. Februar, um 18.30 Uhr steigt.