von Niklas Steinert

Finale im Hotzenwald: Feiern würde der EHC Herrischried gern am Sonntag beim spannenden Saisonfinale in der 3. Schweizer Liga. Drei Teams stehen punktgleich (30) vorn. Angeführt von den Argovia Stars, die noch ein Spiel weniger haben, folgen der EHC Herrischried und der EHC Binningen. Der HC Wohlen-Freiamt lauert dahinter (27). Die beiden ersten Plätze bedeuten die Qualifikation für die Meisterrunde. Während der EHC Binningen auf den SC Reinach (5.) trifft und der HC Wohlen-Freiamt beim HC Fischbach-Göslikon (6.) spielt, müssen die White Stags die schwierigste Hürde nehmen und am Sonntag um 18.30 Uhr in heimischer Halle gegen Tabellenführer Argovia Stars ran.