von Niklas Steinert

Eishockey, 3. Schweizer Liga, Meisterrunde (Halbfinale): Argovia Stars II – EHC Herrischried 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

Tore: 0:1 (2.) K. Presheva; 0:2 (14.) Pacek; 0:3 (15.) Preuss; 1:3 (22.) Piaget; 1:4 (29.) Willemin; 2:4 (36.) Piaget; 3:4 (57.) Bugmann; 3:5 (59.) K. Presheva. – Strafen, AS: 7 x 2 Min.; 1x 2 + 10 Min.; 2 x 20 Min. – Strafen, EHCH: 7 x 2 Min. – Z.: 140.

Die White Stags des EHC Herrischried gewannen das Hinspiel im Halbfinale der Meisterrunde bei den Argovia Stars II in Aarau mit 5:3 und verschafften sich damit einen kleinen Vorteil für das Rückspiel am Mittwoch in Herrischried. Die Gäste aus dem Hotzenwald begannen stark, ehe es zwischenzeitlich doch wieder sehr spannend wurde.

Verbissen: Die Spieler blicken gebannt der Scheibe hinterher. Erneut erfolgreich war der 33-jährige Jiri Pacek im weißen Trikot. | Bild: Heinz Frommherz

Die vielen mitgereisten Fans des EHC Herrischried staunten nicht schlecht, als ihre White Stags schon nach 85 Sekunden führten. Torschütze war Kadri Presheva, der völlig frei zum Abschluss kam. Danach war die Partie ausgeglichen. Während sich EHC-Torwart Daniel Mendelin mehrfach als sicherer Rückhalt erwies, zeigten seine Vordermänner immer wieder herrliche Passkombinationen. Besonders gelungen war die Kombination, die in der 14. Minute über Enver Presheva eingeleitet wurde. Dieser setzte Alain Willemin in Szene, dessen Schuss der Aarauer Torwart Michael Kiser erfolgreich blockte. Die Scheibe sprang aber direkt vor Jiri Pacek, der nur noch draufhalten musste. Keine Minute später musste Kiser erneut hinter sich greifen, nachdem dieser erneut den Puck nicht unter Kontrolle bekam und Timo Preuss abstaubte.



Trainer Ralf Hartmann von den Argovia Stars schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Aargauer legten los und setzten den EHC Herrischried direkt nach Wiederanpfiff unter Druck. Besonders Cédric Piaget stach immer wieder durch gekonnte Einzelaktionen vor. Als dieser zum wiederholten Mal zum Abschluss kam, fand der Puck zum Entsetzen der Gäste den Weg direkt unter die Latte ins Tor. Der EHC Herrischried fand aber zurück in die Spur und baute die Führung in der 29. Minute sogar in Unterzahl durch Alain Willemin weiter aus. Die Gastgeber erhöhten nun wieder das Tempo und erzielten wiederum durch Piaget den Treffer zum 2:4.

Freude pur: Die Brüder Presheva unter sich beim Jubeln, nachdem Enver herrlich Kadri zu dessen Tor vorlegte. | Bild: Heinz Frommherz

Auch im Schlussabschnitt blieb es spannend. Dramatisch wurde es fünf Minuten vor dem Ende, als gleich zwei Spieler der Gäste in die Kühlbox mussten und die Argovia Stars wunderschönes Powerplay vorführten. Die Überzahl nutzten die Gastgeber zum Anschlusstreffer. Piaget hatte blitzartig geschaltet und Chris Bugmann in Szene gesetzt. Eine Minute später durften die White Stags dann aber in Überzahl spielen. Die zahlenmäßige Überlegenheit auf dem Eis bestraften sie gnadenlos und erzielten in der 59. Minute das entscheidende 5:3. Enver Presheva hatte zu seinem Bruder Kadri gepasst, der den Puck mit einem Direktschuss ins Netz setzte.

EHC-Stürmer Lucas Vlk zog eine positive Bilanz: "Das Spiel war anstrengend und schnell. Wir haben viel Leidenschaft reingeworfen und bis zum Schluss an uns geglaubt. Für das Rückspiel haben wir jetzt einen Zwei-Tore-Vorsprung, was sicher ein Vorteil ist. Entschieden ist aber noch längst nichts. Wenn wir die Leistung von heute wiederholen können, sind wir dem Finale ganz nah."