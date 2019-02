von Niklas Steinert

Eishockey, KBEHV-Cup, Halbfinale: SC Freimettigen II – EHC Herrischried 4:5 (2:1, 0:0, 2:4)

Tore: 0:1 (5.) K. Presheva; 1:1 (8.) Aebersold; 2:1 (15.) Christen; 2:2 (44.) Bächle; 2:3 (53.) Pacek; 2:4 (54.) Preuss; 3:4 (55.) Aebersold; 3:5 (55.) Preuss; 4:5 (58.) Müller. – Strafen: SCF: 11 x 2 Min.; EHC: 7 x 2 Min.; 1 x 2+2 Min. – Z.: 143.

In einem kuriosen Spiel drehten die White Stags des EHC Herrischried die Partie im Schlussdrittel und konterten somit den SC Freimettigen II in eigener Halle gehörig aus. Doch bis es zu diesem Wendepunkt kam, sah man zwei Teams, die sich auf Augenhöhe lange fair duellierten, ohne wirklich große Ausrufezeichen setzen zu können. Am Ende kamen die fast 150 Zuschauer wieder einmal auf ihre Kosten und sahen ein packendes Spiel, das einem Halbfinale auf jeden Fall gerecht wurde. Mit dem 5:4-Auswärtssieg ziehen die Hotzenwälder ins Finale ein, das bereits Samstag in der Sporthalle Brünnli in Hasle-Rüegsau bei Burgdorf stattfindet.

Keine fünf Minuten waren gespielt und schon klingelte es im Netz von Markus Wälchli, dem Torwart des Heimteams. Torschütze war Topscorer Kadri Presheva, der den Verteidiger links liegen ließ und aus dem Slot kraftvoll abschloss. Nur zwei Minuten nach dem Gegentor glich Freimettigens Topscorer Reto Aebersold im Powerplay zum 1:1 (8.) aus. Die nächsten Minuten vergingen wie im Flug – ein Spiel auf Augenhöhe ohne besondere Vorkommnisse. Später durften die Berner dennoch erneut jubeln, nachdem Torschütze Hans Christen sich gekonnt in Szene setzte.

"Im zweiten Drittel hat der EHC Herrischried sehr destruktiv Eishockey gespielt. Mit unserem Forechecking konnten wir die Gäste mehrfach in erste Bedrängnis bringen. Trotzdem gelang es uns nicht, das wichtige Tor zum 3:1 zu erzielen", sagte Spielertrainer Reto Aebersold nach dem Spiel. Im zweiten Drittel wirkten die White Stags sichtlich ausgelaugt vom Spiel 24 Stunden zuvor, so dass spielerisch kaum etwas richtig lief. Der SC Freimettigen II dagegen setzte den EHC Herrischried in zwei bis drei Druckphasen sehr stark unter Druck.

Im Schlussabschnitt entschieden sich die Männer um Spielertrainer Tomas Zourek, den Sparmodus aufzuheben und zu gewohnter Stärke zurückzufinden. Führend voran ging auch Kapitän Klaus Bächle, der in der 44. Minute per Schlagschuss, nach schöner Passkombination im Powerplay, den Puck in die Maschen hämmerte. "Zu diesem Zeitpunkt hat das Momentum klar in Richtung Herrischried gekippt", gab Reto Aebersold enttäuscht zu. Nach dem Ausgleich wirkten die Hotzenwälder wie wiederbelebt und zeigten Willen und Entschlossenheit. Die Gastgeber machten sich das Leben ab diesem Zeitpunkt selber schwer. Frustriert setzten sich einzelne Spieler des Heimteams negativ in Szene, was zu Strafzeiten führte.

Nun war der EHC Herrischried am Drücker, und in doppelter Überzahl war die Führung der Gäste zurück erkämpft. Torschütze war der Tscheche Jiri Pacek (53.), der goldrichtig am rechten Pfosten nach einem Rebound nur noch einschieben musste. Dass die Gäste aber auch in Unterzahl brandgefährlich sind, demonstrierte rund 100 Sekunden später Routinier Timo Preuss, der von Kadri Presheva bedient wurde.

Die Berner zeigten Moral und übten noch einmal Druck aus. Allen voran der 43-Jährige Reto Aebersold, der rund 250 Spiele in der 1. Liga in seiner Karriere bestritten hat. Dieser war es auch, der die Hoffnung in der 55. Minute wieder frisch belebte, nachdem er zum zweiten Mal EHC-Torwart Daniel Mendelin überlisten konnte. Doch sieben Sekunden später war die Hoffnung wieder fast begraben, denn Kadri Presheva und Timo Preuss machten sich nach dem Bully entschlossen in Richtung Tor auf und stellten den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her.

Es war aber noch nichts entschieden und plötzlich gab es zur Verwunderung aller Herrischrieder einen doch eher umstrittenen Penalty. Im Duell eins gegen eins ließ Freimettigens Michael Müller dann Herrischrieds Mendelin keine Chance (58.). Es blieb zwar spannend bis zum Schluss, doch die Gäste retteten den Sieg über die Zeit.

Weiter geht es für den EHC Herrischried bereits am Mittwoch im Halbfinale der Meisterrunde. Dann findet das Rückspiel in der heimischen Eissporthalle um 19.30 Uhr gegen den Zentralschweizer 3. Liga-Meister Argovia Stars II statt. Auch am Samstag ist ein wichtiger Termin für alle EHC-Fans. Dann spielen die White Stags zum ersten Mal im Cup-Finale um den Pokal.

Tomas Krejci, Co-Trainer EHC Herrischried: "Wir haben ein sehr schnelles Spiel hier heute gesehen, mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Doch wenn wir einen Strich drunter ziehen, ist dieser Sieg absolut verdient. Wir haben an unserem Ziel festgehalten und das Finale erreicht. Allerdings erwartet uns dort nun mit dem SC Ursellen ein noch stärkerer Gegner, der uns alles abverlangen wird."