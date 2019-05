Tischtennis: – Lena Sadrina von den TTF Stühlingen wurde Dritte beim südbadischen Ranglistenturnier in Singen. Nach 6:0-Siegen in der Vorrunde gelangen ihr in der Altersklasse U12 zwei weitere klare Siege bei zwei Niederlagen. Dies reichte zur Qualifikation für die baden-württembergische Rangliste am 18. Mai in Weinheim.