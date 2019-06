Reiten: – Nicht optimal waren die Wetterverhältnisse für die Dressurreiterinnen und -reiter. So manchem Paar machte der Dauerregen, der besonders am zweiten Tag auf den Sand im Viereck an der Wutach prasselte, zu schaffen. Unter anderem war „Dodo“ bei der L-Trensendressur offensichtlich etwas beeindruckt. „Durch das Wetter sind ein paar Sachen nicht so ordentlich gelaufen“, erklärte Tamara Fritsch vom Wehrer Reitstall VPS und Medizin Partners nach dem dritten Platz, den sie mit „Dodo“ holte, im Viedointerview.

Vielleicht kostete es ihr den Sieg. Sie war gut unterwegs, bis die Richterin, sie eine Passage wiederholen ließ. Dennoch gab es für Fritsch und „Dodo“ noch die Note 6,8. Der Sieg ging an ihre Vereinskollegin Susanne Andres (7,3) auf „FS Disagio“. Mit Platz acht in der L-Kandarendressur und einem weiteren dritten Rang bei der L-Trensendressur am dritten Turniertag war Fritsch zufrieden. Insgesamt waren die Reiterinnen des Wehrer Reitstalls stark.

Clara Brobeil holte sich in der M-Dressur, die schwerste Prüfung beim Tiengener Turnier, auf „Dr. House“ Platz zwei hinter Tanja Gerber (RV Schopfheim) auf „Coco Chanel„. Auf „Danaris“ kam sie auf Rang vier. In der Einsterne-M-Dressur am Tag zuvor schaffte es Petra Hönle auf „Die kleine Lady“ auf Platz zwei. In der A-Dressur holte sich Jenny Klausmann auf „Sirion“ mit der Note 7,2 den dritten Platz. Mirjam Blunck (7,6) und „Equidiamonds Falkao“ wurden in der L-Dressurpferdeprüfung Zweite. Lotte Heuser (7,7) und „Davi G“ schafften es in der A-Dressurpferdeprüfung ebenfalls auf Platz zwei. Ebenso Zweite wurde sie auf „Magic de Luxe“ (7,5) in der Reitpferdeprüfung.

Weitere regionale Reiterinnen waren stark. Julie Kibelkstis (7,7) von der RSG Waldshut siegte auf „Pimenton V“ in der Einsterne-A-Dressur. Dritter wurde Dana Köpfler (6,9) auf „Evita“ vom RFV Klettgau-Bühl. Rieke Wulf (7,4) und „Donagate“ vom RC Albführen wurden Zweite bei der Zweisterne-A-Dressur.

Erneut richtete der RV Tiengen in den leichten Wettbewerben Qualifikationsprüfungen für die Albführen Bambini Trophy aus. Lilian Alicia Mutter (7,8) vom RV Tiengen holte sich im Dressurreiter-Wettbewerb auf „Casper“ den Sieg. Über Platz eins beim Reiter-Wettbewerb freute sich Vereinskollegin Luisa Noll (6,5) auf „Romantika“. In der dritten Abteilung siegte Maximilia Rose (6,) auf Quite Quitte“.

Alle Ergebnisse von Dressur und Springen:

