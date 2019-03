von SK

Ringen: (gew) Mit drei Meistertiteln kehrte der TuS Adelhausen von den südbadischen Meisterschaften der Jugend in Haslach zurück. Norman Trübe freute sich nach seinem Freistil-Titel nun auch über Gold im Greco der Klasse 42 kg. Die Titel Nummer zwei und drei für die Dinkelberg-Ringer holten in Haslach die C-Jugendlichen Neo Warkentin (31 kg) und Nikita Revin (34 kg) im Greco. Bei den A-Jugendlichen im Greco wurde Leonard Zavarin vor Vereinskollege Roman Melnikov Zweiter (80 kg). Die B-Jugendlichen ermittelten ihre südbadischen Meister ebenfalls im Greco. Hier gewann Till Naumann Bronze (44 kg). Fünfte wurden Julius Kummer (35 kg) und Marcel Storm (48 kg), Sechster Luca Henke 52 kg). Mika Mühlemann vom KSV Rheinfelden gewann Bronze im Freistil bei den C-Jugendlichen in der Klasse bis 27 kg. Der TuS Adelhausen wurde in der Mannschaftswertung Fünfter.