Radsport:– Das sechste Rennen des Schwarzwälder MTB-Cup in Freiburg nutzten die regionalen Biker zu weiteren guten Ergebnissen. Alexander Stamm vom Dick Küchen Racing Team lobte vor allem die Organisation des Ausrichters RIG Freiburg: „Es lief sehr gut und trotz bestem Schwimmbadwetter waren sehr viele Zuschauer auf der Strecke. Wegen der hohen Temperaturen von bis zu 37 Grad wurden die Fahrer von vielen Zuschauern mit spontanen Duschen unterstützt und sehr gut angefeuert.“ Zudem wurde das Reglement angepasst, so dass die Biker entlang der gesamten Strecke versorgt werden durften: „Dank dieser Maßnahme des umsichtigen Veranstalters ist es zu verdanken, dass alle Fahrer die extremen Bedingungen gut überstanden“, so Stamm, der mit acht Fahrerinnen und Fahrern am Start war.

Führung behauptet: Die Wehrer U17-Bikerin Tina Kreiter (RSV Hochschwarzwald) vom Singer Racing Team bleibt nach Rang drei in Freiburg weiter klar vorn. | Bild: Andrea Kreiter

Für Orbea-Serpentine Velosport gingen Finja Lipp (U17) und Miron Lipp (U19) von der SG Rheinfelden an den Start und dominierten ihre Rennen. Finja Lipp hielt das Tempo konstant hoch, fuhr von Beginn an vorn weg. Mit deutlichem Vorsprung auf Karla Ruh (RMSV Ehrenstetten) feierte Finja ihren dritten Sieg in Serie, steht nach fünf Starts mit 144 Punkten auf Rang drei der Gesamtwertung. Die wird – nach ihrem dritten Rang in Freiburg – weiterhin mit 159 Punkten von der Wehrerin Tina Kreiter (RSV Hochschwarzwald) vom Singer Racing Team angeführt. Hanna Beck vom Dick Küchen Racing Team kam auf Rang sieben vor den Zwillingen Larissa und Leonie Hierholzer.

Die Besten in U19: Miron Lipp (SG Rheinfelden) von Orbea-Serpentine Velosport gewann vor Vereinskamerad Florian Brengartner vom Dück Küchen Racing Team und Levin Ostertag (MTB Südbaden). Vierter wurde Tim Eble (rechts) vom SC Hausach vor Sören Schneider (RSV Rheinfelden) von Freiburger Pilsener Merida. | Bild: Silke Lipp

Miron Lipp ging das U19-Rennen zunächst verhalten an, musste dann aber das Tempo der Konkurrenz mitgehen. Vor dem ersten Trail übernahm er die Führung und baute diese stetig aus.

Vierter Start, zweiter Sieg: U19-Biker Miron Lipp (SG Rheinfelden) von Orbea-Serpentine Velosport gewann nach in St. Märgen nun auch in Freiburg. | Bild: Silke Lipp

Hinter Lipp kam der Gesamt-Zweite Florian Brengartner (SG Rheinfelden) vom Dick Küchen Racing-Team ins Ziel und nur noch drei Punkte Rückstand auf Jakob Brendle (TuS Obermünstertal). Brengartners Teamkollege Jonas Schwarz, auf Rang sechs der Gesamtwertung, wurde Siebter in Freiburg.

Platz zwei: Florian Brengartner (SG Rheinfelden) vom Dick Küchen Racing Team fuhr in Freiburg hinter Vereinskamerad Miron Lipp in der U19-Klasse auf den zweiten Platz und verbesserte sich in der Gesamtwertung damit ebenfalls auf Rang zwei. | Bild: Alexander Stamm

Im Tross der acht Fahrerinnen und Fahrer des Dick Küchen Racing Teams schaffte es auch Lukas Stamm (U15) als Zweiter aufs Treppchen und führt nun allein die Gesamtwertung, zwei Punkte vor Moritz Rombach vom SV St. Georgen an. In der Klasse U17 trafen Niklas Schweizer und Jakob Doerk auf sehr starke Konkurrenz und blieben so am Ende des Feldes.