Leichtathletik: – Der Nachwuchs des TV Bad Säckingen setzte sich bei den Badischen Meisterschaften im Blockmehrkampf Wurf in Konstanz hervorragend in Szene. Die Titel holten in der W13 zwei große Talente des Vereins: Ceren Bayram im Block Wurf (2366 Punkte) und mit einem überragenden 800-Meter-Lauf Alicia Fischer im Block Lauf (2396). In der W12 Block Wurf wurde Lina Renz Siebte und Jaimie Jung Zehnte. Es ist bisher die erste Doppelmeisterschaft im Blockwettkampf in der Vereinsgeschichte.