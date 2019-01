von SK

Fechten: (sk) Zwei Siege feierte der Fechtnachwuchs des TV Rheinfelden beim Musketier-Cup im schweizerischen Otelfingen. Beim ersten internationalen Turnier des Jahres trumpften die Talente Nikolas Faes (Jahrgang 2005) und Mia Strittmatter (2009) auf und sicherten sich jeweils den Sieg in ihrer Altersklasse. Felix Röttcher wurde in der Konkurrenz des Jahrgangs 2009 Dritter. Außerdem wurde Tiara Rubinio (Jahrgang 2006) Vierter, Matteo Rubinio (2009) und Dennis Röttcher (2010) jeweils Fünfter. Insgesamt nahmen sechs Degenfechter des TV Rheinfelden unter dem Trainerduo Swen und Marko Strittmatter am Musketier-Cup teil, der für alle ein toller Einstand in das neue Turnierjahr war.