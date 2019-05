Kreisliga A, Ost

FC Geißlingen – SV Albbruck 6:2 (4:1). – Tore: 1:0 (10./FE) Flum; 1:1 (13/FE) L: Jehle; 2:1 (35.), 3:1 (41./FE) und 4:1 (45.) alle Flum; 4:2 (54.) Vögele; 5:2 (60.) L. Mülhaupt; 6:2 (70.) Flum. – SR: Jonas Gumz (Rielasingen). – Z.: 100. – Bereits nach zwei Minuten musste FCG-Schlussmann Marco Müller das erste mal parieren und bewahrte seine Mannschaft vor einem frühen Rückstand. Dies rüttelte die Hausherren wach, und danach ließen sie kaum Chancen des Gegners zu. Im ersten Durchgang gab es viele Torraumszenen und drei Strafstöße. Nach dem Seitenwechsel spielte überwiegend der FC Geißlingen, er ließ nichts mehr anbrennen. Die Abbrucker erzielten noch den zweiten Treffer, jedoch änderte dieser nichts am Spielverlauf.

SV Rheintal – SV Nöggenschwiel 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (24.) Maciejewski, 1:1 (85.) Hauser. – SR: Necmettin Özdemir (Waldshut). – Z.: 150. – In einem ausgeglichenen Spiel mussten sich beide Mannschaften mit der Punkteteilung zufrieden geben. Der SV Nöggenschwiel erwischte den besseren Start und konnte in Führung gehen. Die Heimelf setzte die Gäste unter Druck, jedoch fehlte die Konsequenz beim Abschluss. Erst in der Schlussphase köpfte Max Hauser den Ball zum Ausgleich ins gegnerische Tor. Kurz vor Ende der Partie hatte Nöggenschwiels Angreifer Daniel Bächle die größte Chance zum Siegtreffer für die Gäste, scheiterte jedoch am guten SVR-Schlussmann Patrick Altenburger.

SV Berau – SG Niederhof/Binzgen 5:0 (2:0). – Tore: 1:0 (43.) Franke; 2:0 (44.) J. Isele; 3:0 (52.) Franke; 4:0 (71.) J. Isele; 5:0 (73.) Weiss. – SR: Dominik Wehrle (Kleineisenbach). – Z.: 80. – Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters schaffte der SV Berau per Doppelschlag durch Nick Franke und Jörg Isele die Führung. Nach der Pause trafen die Hausherren erneut durch Nick Franke und Jörg Isele. Den Schlusspunkt für den SV Berau setzte Patrick Weiss mit seinem Tor und sammelte mit seiner Mannschaft wichtige Punkte gegen das Tabellenschlusslicht.

VfR Horheim – SG Mettingen/Krenkingen 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 (37.) Happle; 0:2 (49.) F. Erne; 0:3 (53.) Gantert; 0:4 (70.) und 0:5 (75.) beide Happle. – SR: Rudi Fehrenbach (Höchenschwand). – Z.: 170. – Im sehr fairen Spiel verteidigte die SG Mettingen/Krenkingen durch den Sieg die Tabellenführung. Zunächst konnte der VfR Horheim den Gästen Paroli bieten, kassierte dann durch einen Abstimmungsfehler in der Abwehr das erste Gegentor. Nach der Pause schaltete die SG Mettingen/Krenkingen einen Gang hoch und war die spielbestimmende Mannschaft. Für VfR-Trainer Stefan Indlekofer war der Sieg für die Gäste völlig verdient.

C.S.I. JR Laufenburg – FC Hochrhein 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (13.) Melina; 0:2 (67.) Maier; 1:2 (90.) N. Girgenti; 1:3 (90.+1/FE) Lauber. – SR: Mario Janutsch (Zell). – Z.: 150. – Der FC Hochrhein nutzte gleich seine erste richtige Chance zum Führungstreffer durch Francesco Melina. Die Hausherren vergaben ihre Chancen für den Ausgleich. Auch nach der Pause erhöhte der FC Hochrhein weiter den Druck. Auch nach dem 0:2 kämpften die Laufenburger weiter und erzielten kurz vor Ende der Partie noch den 1:2-Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit wurde es noch mal spannend, Simon Lauber machte dann den Deckel drauf und verwandelte einen Strafstoß sicher zum 1:3-Endstand.

SV BW Murg – FC Dettighofen 10.0 (5:0). – Tore: 1:0 (12.) Lo Presti; 2:0 (22.) Huskic; 3:0 (31.) Demir; 4:0 (37.) und 5:0 (40.) beide Lo Presti; 6:0 (58.) Maenza; 7:0 (65.) Lo Presti; 8:0 (70.) Demir; 9:0 (79.) Maenza; 10:0 (83.) Uyar. – SR: Gerd Eiletz (Rheinfelden). – Z.: 100. – Die Murger Spieler nutzten diesmal ihre Torchancen und schickten den FC Dettighofen mit einem zweistelligen Ergebnis nach Hause. Die Oertel-Elf führte bereits zur Halbzeit mit fünf Toren. Murgs Trainer Sven Oertel freute sich, dass seine Mannschaft auch nach der Pause genau so weiter machte und nicht locker ließ. „Kompliment an die Mannschaft, es hat jeder Einzelne Mut getankt“, schaut Oertel zuversichtlich auf den Saisonendspurt.

FC Schlüchttal – SC Lauchringen 1:0 (0:0). – Tor: 1:0 (57.) Walter. – SR: Jonas Probst (Tegerfelden/CH). – Z.: 80. – Bes.: GR für Walter (FCS/78.) und Axler (SCL/80.).

Kreisliga A, West

FC Huttingen – FC Bad Säckingen 4:1 (2:1). – Tore: 1:0 (6.) Budinik; 1:1 (23.) Erhardt; 2:1 (38.) Kluge; 3:1 (53.) Weber; 4:1 (59.) Perrone. – SR: Ali Aslan Durmus (Lörrach). – Z.: 100. – Bad Säckingens Co-Trainer Clemens Bauer hätte sich gegen den Abstiegskanidaten ein bisschen mehr Gegenwehr erwartet. Seine ersatzgeschwächte Elf hatte einige Spieler aus der Reserve dabei. „Es fehlte der letzte Wille und Glaube“, erklärte Bauer die Gründe für die deutliche Niederlage. Die Gäste mussten auf zehn Spieler verletzungsbedingt verzichten.

FV Haltingen – SV Karsau 1:4 (1:2). – Tore: 0:1 (1.) Heger; 0:2 (9.) Imberi; 1:2 (27.) Störk; 1:3 (48./FE) Wohner; 1:4 (78.) Brandner. – SR: Yannik Fuhry (Achkarren). – Z.: 60. – Bes.: GR für Sesiani (FCH/81) und Welte (FCH/82.). – Im Kellerduell konnte der SV Karsau wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib gegen das Tabellenschlusslicht FV Haltingen holen. Die Karsauer erwischten einen Traumstart und konnten gleich den ersten Angriff in der ersten Minute verwandeln. Kurze Zeit später erhöhte Felix Imberi auf 2:0. Danach ließen die Gäste etwas nach und kassierten den Anschlusstreffer und beinahe den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel nahm der SV Karsau wieder das Heft in die Hand und machte den Sieg klar.

TuS Kl. Wiesental – FV Degerfelden 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (34.) Baumann; 1:1 (50.) Hafensteiner. – SR: Mehmet Turgut (Lörrach). – Z.: 50. – Im ersten Abschnitt konnte der FV Degerfelden durch Simon Baumann in Führung gehen. Nach dem Seitenwechsel nutzte die Heimelf ihre Chance zum Ausgleich. Im Laufe des Spiels entwickelten sich Chancen auf beiden Seiten, um weitere Tore zu erzielen, jedoch ließen die Stürmer die Chancen liegen. Zum Schluss mussten sich beide Mannschaften mit dem Punkt zufrieden geben.

TuS Lörrach-Stetten – TuS Maulburg 4:3 (1:2). – Tore: 1:0 (10.) Nazli; 1:1 (18./FE), 1:2 (41.) und 1:3 (54.) alle Erdogan; 2:3 (73.) Tarasenko; 3:3 (86.) Bader; 4:3 (90.+1/FE) Gültekin. – SR: Francesco Natale (Schallbach). – Z.: 120.

FC Hauingen – FC Hausen 2:2 (1:2). – Tore: 0:1 (12.) da Silva; 0:2 (37.) B. Wunderlich; 1:2 (45./FE) D. Wojtynek; 2:2 (90.+1) Wexenberger. – SR: Steffen Fante (Neuenburg). – Z.: 80. – Bes.: Rot für B. Wunderlich (Hausen/73.) wg. Notbremse; GR für Hug (Hausen/90.).

SV Liel-Niedereggenen – SV Schopfheim 4:4 (1:1). – Tore: 1:0 (8.) Lindemann; 1:1 (20.) Nolte; 1:2 (55.) Asik; 1:3 (66.) Nolte; 2:3 (68.) Großklaus; 2:4 (75.) Cammarano; 3:4 (78.) Völkel; 4:4 (85.) Großklaus. – SR: Jean-Marc Meyer (Juzach/F). – Z.: 80.

FC Steinen-Höllstein – FV Lörrach-Brombach III 2:0 (0:0). – Tore: 1:0 (60.) Krubally; 2:0 (71.) Gerspacher. – SR: Steve Blaschke (Grenzach-Wyhlen). – Z.: 70.

BFC Friedlingen – SV Todtnau 4:1 (1:0). – Tore: 1:0 (30.), 2:0 (47.) und 3:0 (54.) alle E. Ademaj; 3:1 (73.) Bosl; 4:1 (85.) Fischer. – SR: Mark Hohmann (Rheinfelden). – Z.: 100.