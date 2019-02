Starker Auftritt: Diskuswerferin Feline Weger (U18) vom TV Bad Säckingen erreichte ihrem ersten Start bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Sindelfingen den neunten Platz. Im ersten Versuch landete ihre Scheibe bei der finalen Weite von 37,96 Meter. Nach dem ungültigen zweiten Versuch, kam sie im letzten Durchgang auf 36,73 Meter. Jennifer Buckel (U20) von der LG Hohenfels steigerte sich im Speerwurf von Versuch zu Versuch. Nach 37,69 und 39,09 Metern warf sie den Speer im letzten Versuch auf 39,66 Meter und beendete den Wettkampf so auf Rang 13. Lukas Kerzendörfer (U20) vom TuS Stetten landete bereits mit seinem ersten Weitsprung bei 6,94 Meter und wurde so Siebter. Bild: Ralf Görlitz