Fußball-Kreisliga A-Ost: – Der SV Niederhof und der FC Binzgen freuen sich über die Zusage von Trainer Dirk Tegethoff, die erste Mannschaft der SG Niederhof/Binzgen auch in der kommenden Saison – unabhängig von der Ligazugehörigkeit – zu trainieren. Trotz der sportlich alles andere als befriedigenden Saison – die SG Niederhof/Binzgen ist Tabellenletzter – wissen alle Beteiligten die Situation einzuschätzen. Die sportliche Führung hält Dirk Tegethoff für den idealen Trainer um den anstehenden Umbruch mit der Integration einiger talentierter Jugendspieler aus dem Nachwuchs des FC Binzgen.

Dirk Tegethoff geht damit in seine vierte Saison als Trainer der ersten Mannschaft. Der B-Lizenz-Inhaber erlebte sportlich bislang ein Auf und Ab mit seiner Mannschaft. Dem Kreisliga A-Abstieg im ersten Jahr folgte nach einer souveränen Meisterschaft der direkte Wiederaufstieg. Neben dem Verlust des einen oder anderen Leistungsträgers kam in dieser Saison auch das Verletzungspech zurück, weshalb man in der Kreisliga A aktuell nur bedingt konkurrenzfähig ist. Dennoch blicken beide Vereine nach der Verlängerung der Zusammenarbeit positiv in die Zukunft. Der bisherige Co-Trainer Dominik Thiel kann seinen Posten aus privaten Gründen nicht über den Sommer hinaus ausüben und wird daher ausscheiden. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht entschieden.