Fußball-Landesliga: – Dieter Maier ist der neue Sportliche Leiter des Fußball-Landesligisten FSV Rheinfelden. Der 62-jährige Hertener, der auch Vorstand des Fördervereins des FSV Rheinfelden ist, ist damit Nachfolger von Joachim Sperker, der Anfang der Woche von seinem Amt zurückgetreten ist. Sperkers zweite Funktion als 3. Sportvorstand übernimmt ab sofort Wolfgang Stöcklein, der Spielausschuss-Vorsitzender der ersten Mannschaft ist.

„Für mich ist das nach dem Ausscheiden von Joachim Sperker eine optimale Lösung für unseren Verein“, versichert Vorsitzender Patrick Da Rugna.

Dieter Maier hofft natürlich, dass der FSV Rheinfelden den Ligaverbleib noch über die Aufstiegsrunde der Vizemeister in Landes- und Verbandsliga nachträglich schafft, macht aber seine neue Arbeit als Sportlicher Leiter nicht von der Ligazugehörigkeit abhängig. Auch für den Fall des Abstiegs würde er dem FSV in der Bezirksliga als Sportlicher Leiter zur Verfügung stehen.

Die erste Mannschaft habe definitiv nur drei Abgänge zu verkraften. So wechseln Lucas Eschbach und Jens Murawski zum SWV Herten, Paul Mendy zum SV 08 Laufenburg. „Wir sind mit einigen Spielern in guten Gesprächen. Bis spätestens in drei Wochen können wir mehr über Neuzugänge sagen“, sagt Maier.