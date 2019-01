Erfolgreich in Blumberg: Die "Elf" der TTF Stühlingen holten sich zum Jahresauftakt beim traditionellen Tischtennisturnier 26 Podestplätze in den einzelnen Kategorien. | Bild: Tatjana Lasarzick

Tischtennis: – Sieben Siege auf einen Streich gelangen dem stattlichen Aufgebot der TTF Stühlingen, das am 39. esb-Turnier des TTC Blumberg an die Platten gegangen war. Herausragend im Feld der knapp 180 Teilnehmer agierte dabei die Stühlinger Nachwuchsspielerin Megan Cytacki, die bei den U13- und U15-Mädchen sowie den Frauen B die Endspiele im Einzel gewann. Unglaubliche 26 Mal war der Club bei den Siegerehrungen auf dem Podest vertreten. Einen weiteren Turniersieg spielte U13-Schüler Moritz Schall für den TTC Lauchringen in Blumberg ein.

Schon am ersten Turniertag, als der Nachwuchs in Blumberg spielte, deutete sich die Dominanz des Clubs aus dem Wutachtal an. Megan Cytacki spielte sich sowohl in U13 als auch in U15 ins Endspiel. Und in beiden Finales stand sie Teamkolleginnen gegenüber. In U13 setzte sich Cytacki gegen Nina Müller durch und in U15 besiegte sie Eileen Wiedemann. Für Eileen Wiedemann war es das erste von drei Endspielen an diesem Nachmittag. Im Anschluss spielte sie erfolgreich um den U18-Sieg gegen ihre Schwester Evita. Nach 0:2-Satzrückstand und der Abwehr eines Matchballes im fünften Satz gewann Eileen noch mit 11:9.

Gemeinsam sicherten sich die Wiedemann-Schwestern den Erfolg im U18-Doppel. Auch hier ging es knapp zu. Erst ein 11:9 im fünften Satz im vereinsinternen Finale gegen Megan Cytacki/Nina Müller brachte den Sieg. Platz drei ging an Hannah Marder (U15) und Magdalena Kaiser (U13) vom TTC Lauchringen. Hannah Marder wurde zudem Dritte in U15 und U18, Magdalena Kaiser holte Rang drei in U13.

Bei den U13-Jungen gewann Moritz Schall vom TTC Lauchringen im Endspiel gegen Simon Klimmer vom TTC Bräunlingen. Dritter wurde hier Schalls Teamkollege Julian Schmidt-Wellenburg, mit dem er im U15-Doppel ebenfalls auf den dritten Platz kam.

Das Feld der Frauen dominierten die TTF Stühlingen ebenfalls: Jessica Faller unterlag im Endspiel der Frauen A mit 0:3 gegen Katerina Rehorkova vom TTC Neuhausen/CH. Platz drei teilten sich die Stühlingerinnen Manuela Steinle und Jennifer Faller. Bei den Frauen B musste sich Jessica Faller im Finale ebenfalls geschlagen geben, dieses Mal gegen Megan Cytacki. Manuela Steinle wurde hier ebenfalls Dritte.

Bei den Frauen C unterlag Nina Müller im Finale der Villingerin Anette Brugger. Die dritten Plätze gingen an Megan Cytacki und Eileen Wiedeman. Nahezu komplett in Stühlinger Hand war das Doppel der Frauen: Jennifer und Jessica Faller besiegten Müller/Cytacki im Finale, die dritten Plätze gingen an Katja und Eileen Wiedemann sowie Manuela Steinle, die mit Anetter Brugger angetreten war.

Bei den Männern B hielten Wolfgang Krickl und Jens Lasarzick die TTF-Fahnen in Ehren. Das gemeinsame Endspiel entschied Krickl für sich, im Doppel der Männer B holten sich Kickl/Lasarzick den Turniersieg. Jörn Rowinski/Dennis Klein vom TTC Tiengen wurden Dritte.

Platz drei bei den Männern B holte sich Carsten Kuck vom TTC Wehr, sein Sohn Henry unterlag im Finale der Männer D dem Freiburger Florin Burza.