von Rolf Rombach

Ringen: – Jetzt gilt es für den TuS Adelhausen II. Beim württembergischen AV Sulgen kann das Team von Tobias Oßwald im direkten Duell am Samstagabend den Verbleib in der Regionalliga schaffen. Dazu darf die Dinkelberg-Staffel nicht mit mehr als acht Punkten Differenz verlieren – mit so viel Vorsprung wurde der Vorkampf in Adelhausen gewonnen. Im Ruhrgebiet muss zeitgleich das Bundesliga-Team zum Viertelfinale beim KSV Witten antreten. Am Hochrhein kann der KSV Rheinfelden entspannt die Meisterfeier angehen, zu der der VfK Mühlenbach den sportlichen Teil beisteuert.

Bundesliga-Viertelfinale: – Nach einer Traumqualifikation und wenig Ausfällen geht es für den TuS Adelhausen nun bei Null wieder los. Der mehrfache deutsche Meister KSV Witten besiegte als einziges Team den Nordwest-Gruppensieger Red DevilsHeilbronn – und zwar in beiden Kämpfen. Dafür gab der KSV Witten bei fast jedem anderen Team der Liga Punkte ab, weswegen die Staffel von Bernd Reichenbach und Florian Philipp favorisiert ins Rennen geht.

Regionalliga: – Mit 18:10 gewann der TuS Adelhausen II das Vorrunden-Duell gegen den Vorletzten AV Sulgen. Zum Saisonabschluss will die Nachwuchs-Mannschaft vom Dinkelberg zwar nochmals als Sieger von der Matte gehen. Der Puffer von acht Zählern sollte die Nervosität ein wenig mildern. Bei einer Niederlage wären beide Teams punktgleich, weswegen der direkte Vergleich in die Platzierung einbezogen werden müsste.

Oberliga: – Nach einjährigem Gastspiel verabschiedet sich der KSV Rheinfelden vor eigenem Anhang aus der Oberliga wieder zurück in Richtung Regionalliga. Zur Meisterfeier kommt der Liga-Dritte VfK Mühlenbach, der zum Vorrundenende mit einem beeindruckenden 24:0-Sieg abgefertigt wurde. Nach dem Stilartenwechsel ist ein erneutes „Nullspiel“ zwar unwahrscheinlich, dennoch geht der Primus als Favorit ins Saisonfinale. Gewinnt der KSV Rheinfelden mit mehr als 20 Punkten Differenz, wäre die Leistung der Titelsaison 2016 überboten.