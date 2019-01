Ringen: – Was die Funktionäre und Fans des TuS Adelhausen vermutet und zu einem Großteil auch befürchtet haben, wurde am späten Sonntagabend zur Gewissheit. Ralf Diener aus Saarbrücken, seines Zeichens Vizepräsident Bundesliga beim Deutschen Ringerbund (DRB), hat das auf der Matte errungene 13:13 der Dinkelberg-Ringer gegen Wacker Burghausen bestätigt.

"Da der SV W. Burghausen nachweisen kann, rechtzeitig die Fahrt nach Adelhausen angetreten zu haben und von einem Stau in den anderen Stau fuhr, wird der Mannschaftskampf gewertet mit 13:13, wie auf der Matte ausgetragen", schreibtder Funktionär in seinem am Sonntagabend auf der DRB-Internetseiteveröffentlichten Schreiben an die beiden Vereine.

Der TuS Adelhausen prüft nun eine Beschwerde: "Wir wollen, dass die für alle Vereine gültigen Richtlinien eingehalten werden", deutete Timo Zimmermann, Vorsitzender der Ringer beim TuS Adelhausen, bereits vor der offiziellen Entscheidung an, dass aus seiner Sicht nur eine 40:0-Wertung korrekt sei. Der SV Wacker Burghausen war wegen der schwierigen Wetterverhältnisse verspätet in Adelhausen eingetroffen und hatte als Beweis den Fahrtenschreiber des Reisebusses vorgelegt.

Minutiös listet Ralf Diener in seiner Urteils-Begründung den Reiseverlauf des SV Wacker Burghausen auf. Noch vor 10 Uhr habe ihn ein Vertreter des Vereins von unterwegs kontaktiert, dass der Bus für die ersten 50 Kilometer bereits drei Stunden gebraucht habe. Mit weiteren Staus sei zu rechnen. Deshalb werde es die Mannschaft wohl nicht schaffen, pünktlich zum Wiegen, um 18.45 Uhr, in der Halle zu sein.

Ab diesem Zeitpunkt habe er in ständigem Kontakt mit DRB-Präsident Manfred Werner (Veitshöchheim), seines Zeichens auch Präsident des bayerischen Ringerverbands, gestanden, um ihn über den Fortschritt der Anreise zu informieren. Zudem, schreibt Diener, habe der Wacker-Vertreter den TuS Adelhausen kontaktiert und drauf hingewiesen, dass seine Mannschaft eine Vorbereitungszeit auf den Kampf brauche. Abwiegen um 20 Uhr und ein Kampfbeginn um 20:45 Uhr sei mit Timo Zimmermann kommuniziert worden.

Gegen 15.30 Uhr habe Diener bei Timo Zimmermann angefragt, ob eine kurzfristige Verlegung des Kampfes auf Sonntag – im Sinne des Sports – möglich sei. Diese Anfrage bestätige Zimmermann gegenüber dem SÜDKURIER: "Wie stellen die sich das vor? Wir haben fast 1000 Zuschauer erwartet. Eine Verlegung hätte ich niemandem erklären können."

Ralf Diener schreibt ausdrücklich, dass Timo Zimmermann ihm gegenüber betont habe, dass der DRB dann entscheiden solle. In mehreren Telefonaten mit Mattenpräsident Antonio Silvestri (Ludwigsburg), der mittlerweile in Adelhausen eingetroffen war, habe dieser wiederum betont, dass er nach den Richtlinien handle. Der TuS Adelhausen werde um 18.45 Uhr an die Waage gebeten, dann werde er vorläufig die "Waage-Niederlage" feststellen, den Kampf aber ins Protokoll eintrage, wie auf der Matte gerungen werde. Eine Entscheidung müsse der DRB fällen.

Ralf Diener erwähnte abschließend, dass der TuS Adelhausen bei der Anreise zum Viertelfinale beim KSV Witten am vierten Adventswochenende einer einer ähnlichen Situation – nämlich im Stau – gewesen sei: "Der Vereine hatte mich ständig kontaktiert hat und ich stellte in Aussicht, dass der Kampf so gewertet würde, wie auf der Matte entschieden wurde. Es brauche lediglich einen Nachweis der Autobahn-Polizei bezüglich des Staus. Allerdings hatte es der TuS Adelhausen geschafft, rechtzeitig in Witten anzukommen.

Schon am Sonntagnachmittag hatte Timo Zimmermann auf Nachfrage des SÜDKURIER betont, dass sein Verein dem Gast keine Absicht unterstelle. Sein Bestreben sei, dass die vor der Saison veröffentlichten Richtlinien des DRB auch in diesem Fall ihre Anwendung finden.

Zudem fühlten sich die Gastgeber vom kurzfristig geänderten Ablauf der Kampfvorbereitung benachteiligt. Weil sie bereits eine Stunde eher verbindlich zur Waage mussten und zu diesem Zeitpunkt keinerlei Kenntnis vom zur Verfügung stehenden Wacker-Kader hatten, konnten sie nicht reagieren: "Fair wäre gewesen, wenn auch unsere Mannschaft um 19.45 Uhr nochmals an die Waage gebeten worden wäre", so Zimmermann. Schließlich standen auch Manuel Wolfer und Nick Scherer mit Kampfgewicht zur Verfügung, doch eine Änderung der Aufstellung war nicht mehr möglich.