Die Verwaltungsentscheidung von Ralf Diener, Vize-Präsident Bundesliga beim Deutschen Ringerbund (DRB), fällt keinesfalls überraschend aus. Der als Kampfrichter erfahrene Funktionär aus dem Saarland hat in erster Linie zunächst einmal Gnade vor Recht walten lassen.

Im "Sinne des Sports" hat Ralf Diener in erster Linie die Ringer des SV Wacker Burghausen vor einer durchaus möglichen 0:40-Niederlage an der Waage verschont. Ein Ergebnis, das wohl gleichbedeutend mit dem Halbfinal-Aus für den amtierenden Deutschen Meister gewesen wäre.

Doch dazu ließ es Diener nicht kommen. Wacker Burghausen habe glaubhaft nachgewiesen, unverschuldet zu spät in Adelhausen angekommen zu sein, so Diener. Trotz rechtzeitiger Abreise sei es angesichts winterlicher Straßenverhältnisse und zahlreicher Staus nicht möglich gewesen, rechtzeitig in der Halle anwesend zu sein. Ob der TuS Adelhausen angesichts der – durchaus nachvollziehbaren – Urteilsbegründung tatsächlich Beschwerde einlegt, wird sich zeigen.

Angebracht wäre es allemal, Rechtsmittel gegen eine Entscheidung einzulegen, die nicht nur die gültigen Richtlinien eines für sein gestrenges Beharren auf seine Satzungen und Regeln bekannten Verbandes – angesichts der Bedeutung des Kampfes – letztlich ad absurdum führen.

Zweifellos war die Verspätung der wackeren Ringer den winterlichen Straßenverhältnissen – vor allem in Bayern – geschuldet. Dass es zu erheblichen Schneefällen kommen wird, dürfte in Burghausen allerdings nicht erst bei der Abfahrt des Busses bekannt geworden sein.

Angesichts der Tatsache, dass ein Halbfinalkampf in einer Olympischen Sportart anstand, überließ sich der amtierende Titelträger schlicht unprofessionell dem Wetterschicksal, fuhr offenen Auges und mit vollem Risiko ins Schneegestöber.

Der TuS Adelhausen hat übrigens längst in Bayern ein Hotel gebucht und die Nutzung einer Sporthalle organisiert, um entspannt und rechtzeitig in Burghausen an der Waage stehen zu können.

In seiner Entscheidung wischt Ralf Diener aber nicht nur die verspätete Ankunft der Gäste vom Tisch, was man ihm – im Sinne der sportlichen Fairness – sogar durchgehen lassen könnte. Dass der Gast aber aus seiner Verspätung sogar den Vorteil ziehen durfte, allein auf der Waage zu stehen, rückt die Entscheidungen des Deutschen Ringerbundes vor und nach dem Kampf endgültig ins Zwielicht.

Ralf Diener geht mit keinem Wort auf die fatale Entscheidung von Mattenpräsident Antonio Silvestri, übrigens abgesprochen mit dem in Bayern beheimateten DRB-Präsidenten Manfred Werner, dass der TuS Adelhausen eine Stunde vor dem zum festgelegten Zeitpunkt nicht anwesenden Gast, verbindlich an die Waage musste.

Aus der auch von Diener angemahnten Sportlichkeit wäre es geboten gewesen, den TuS Adelhausen gemeinsam mit dem verspäteten Gast erneut an die Waage zu bitten. Dann hätten die Trainer des TuS Adelhausen ihre Chance behalten, mit einer alternativen Wiegeliste auf den nun bekannten Kader der Gäste kurzfristig zu reagieren.

Weitaus unbürokratischer hatten sich die DRB-Verantwortlichen nämlich dem Wunsch der Gäste gebeugt, erst 40 Minuten nach Eintreffen des letzten fehlenden Ringers auf die Waage und erst weitere 30 Minuten später auf die Matte zu müssen.

Schon allein wegen dieser Verstöße gegen die in der Satzung festgelegten Wiege- und Kampfabläufe, sollte der TuS Adelhausen sein Widerspruchsrecht wahrnehmen, um eine "Lex Burghausen" zu verhindern.