Fußball-Kreisliga A, Ost: – Noch zwei Spiele. Das Saisonfinale naht. Der FC Hochrhein steht kurz vor dem Titelgewinn. Er muss am letzten Spieltag „nur“ noch den SV Berau besiegen. Das Pfingstwochenende können die Kicker von Trainer Philip Brandl beim Stetten-Turnier an der Rhön genießen. Sie können in Ruhe zuschauen, was die Konkurrenten tun.

Die stehen sich im direkten Duell gegenüber: Der Tabellenzweite FC Schlüchttal hat die punktgleiche SG Mettingen/Krenkingen zu Gast. Zunächst einmal geht es für beide um Platz zwei und die Teilnahme an den Aufstiegsspielen – vermutlich gegen den BFC Friedlingen. Vage sind die Aussichten, dem FC Hochrhein noch den Titel abzujagen.

Zielstrebig: Mit 15 Treffern ist Frederik Happle (links, gegen Horheims Torhüter Alexander Kehl) bester Torschütze der SG Mettingen/Krenkingen. | Bild: Michael Neubert

Trennen sich die beiden Verfolger mit einem Remis, würde dem FCH ein Punkt gegen den SV Berau am letzten Spieltag reichen. Bei einer Niederlage könnte es eng werden. Wenn der FC Schlüchttal das Verfolgerduell gewinnt. Er hat das bessere Torverhältnis, und ein Sieg zum Finale bei der Spvgg. Wutöschingen ist wahrscheinlich. Die SG Mettingen/Krenkingen muss gegenüber dem FCH noch vier Treffer aufholen.

Der SV BW Murg ist seit dem 2:3 beim FC Hochrhein raus aus dem Titelrennen. Platz zwei wäre bei vier Punkten Abstand noch möglich. Doch daran glaubt selbst Murgs Trainer Sven Oertel nicht mehr. Er war am vergangenen Sonntag bitter enttäuscht und hat die Chance für den Aufstieg in die Bezirksliga abgehakt.

Seit vergangener Woche ist der FC Geißlingen aus dem Rennen. Er muss sich mit Platz fünf oder vier begnügen. Entscheidend war das 2:4 am Tag vor Himmelfahrt gegen den FC Hochrhein.

Die SG Niederhof/Binzgen und der FC Dettighofen stehen als Absteiger fest. Theoretisch könnten die Dettighofer noch auf Platz 13 klettern. Doch bei der um 37 Toren schlechteren Differenz zum SC Lauchringen, 50 Tore zum SV Rheintal, braucht man keinen Rechenschieber mehr.

Der dritte und vielleicht vierte Absteiger sind der SV Berau (26 Punkte), C.S.I. JR Laufenburg (25), SV Rheintal und SC Lauchringen (beide 23). Der SC Lauchringen hat die SG Niederhof/Binzgen zu Gast, der SV Rheintal spielt gegen den FC Dettighofen, C.S.I. JR Laufenburg gegen den VfR Horheim und der SV Berau gegen die Spvgg. Wutöschingen.

Wir sagen Berauer, Rheintaler und Lauchringer Siege und eine Niederlage von C.S.I. voraus. Träfe es ein, würde C.S.I. auf den drittletzten Platz rutschen, der SV Rheintal wäre über dem Strich, der SV Berau fast durch. Der SC Lauchringen hätte noch die Chance.