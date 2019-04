Trainer Rainer Beck | Bild: Scheibengruber, Matthias

Ein flottes Dutzend ist künftig im neuen Mountainbike-Team der SG Rheinfelden unterwegs. Das Dick Küchen Racing Team wurde gegründet, um dem ambitionierten Nachwuchs eine fundierte Basis im Cross Country zu geben. Die älteren Biker im Team legen ihren Schwerpunkt auf die Marathon-Wettbewerbe. Teamchef ist Alexander Stamm, trainiert wird unter Rainer Beck (55).

Hannah Beck | Bild: SG Rheinfelden

Hannah Beck (15) schloss sich in frühester Kindheit der SG Rheinfelden an, nahm schon zwei Mal an Bundesliga-Nachwuchssichtungen teil. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften 2018 (Platz 20) sowie Podestplätze beim Argovia-Cup in der Schweiz. In dieser Saison fährt sie den Schwarzwälder Mountainbike-Cup und einige Straßenrennen.

Michael Börner | Bild: SG Rheinfelden

Michael Börner (38) ist bei der SG Rheinfelden ein „alter Hase“ und fährt Mountainbike-Marathons. Sein Ziel ist, beim Ultra Bike in Kirchzarten in die Top 50 zu fahren. Zudem startet er am 24 Stunden Rennen in Finale Ligure an der italienischen Adria.

Florian Brengartner | Bild: SG Rheinfelden

Florian Brengartner (18) wechselte vor drei Jahren vom SV Kirchzarten zur SG Rheinfelden. Beim Rothaus-Tälercup fuhr er 2018 auf den dritten Platz, beendete das Rennen um die Deutsche Meisterschaft 2017 auf Rang zwölf. In dieser Saison peilt er in der Bundesliga einen Platz in der Top 25 an und beim „Schwarzwälder“ will er in der Gesamtwertung zu den drei besten Bikern gehören.

Jakob Doerk | Bild: SG Rheinfelden

Jakob Doerk (15) war 2018 bei den Deutschen Meisterschaften in St. Ingbert am Start, ebenso am Waldhaus-Bikemarathon und bei den Bundesliga-Nachwuchssichtungen. Diese Termine hat sich der Schüler aus Rheinfelden auch für 2019 dick im Kalender angestrichen.

Angelina Franz | Bild: SG Rheinfelden

Angelina Franz (28) war als Wintersportlerin viele Jahre für den SC Wieden aktiv, ehe sie sich vor fünf Jahren der SG Rheinfelden angeschlossen hat. Die Physiotherapeutin verweist in ihrer Bilanz auf gute Marathon-Resultate in der Vergangenheit und strebt 2019 beim Ultra Bike in Kirchzarten einen Podestplatz an. Beim Silvretta Princess wird Angelina Franz ebenfalls am Start sein.

Nikolas Funken | Bild: SG Rheinfelden

Nikolas Funken (15) aus Weil am Rhein sitzt seit 2015 bei der SG Rheinfelden im Sattel. Bei den Rennen der Pactimo Kid-Cup-Serie fuhr er meist Top-20-Platzierungen heraus. Er wird 2019 sowohl im Cross Country als auch bei Marathons an den Start gehen. Sein Hobby ist ebenfalls mit dem Biken verwurzelt. Niklas baut gemeinsam mit Freunden einen „Home-Trail“ zur Verbesserung seiner Fahrtechnik.

Dirk Hierholzer | Bild: SG Rheinfelden

Dirk Hierholzer (45) gehört der SG Rheinfelden seit 2006 an. Einst bekannt als Eishockey-Crack des EHC Herrischried, zählt er heutzutage zu den Marathon-Assen der Mountainbiker mit zahlreichen Top 20-Platzierungen in seiner Altersklasse. Für diese Saison hat er sich eine Steigerung in die Top Ten vorgenommen.

Larissa Hierholzer | Bild: SG Rheinfelden

Larissa Hierholzer (15) glänzte im vergangenen Frühjahr mit Platz zwei in ihrer Klasse beim Waldhaus-Bikemarathon und fuhr in St. Ingbert die Deutsche Meisterschaft mit. Bei der Bundesliga-Nachwuchssichtung war sie zwei Mal dabei. Neben dem Waldhaus-Bikemarathon stehen die Wettbewerbe um den Schwarzwälder Mountainbike-Cup sowie die Bundesliga-Nachwuchssichtung auf ihrem Saisonplan.

Leonie Hierholzer | Bild: SG Rheinfelden

Leonie Hierholzer (15) hat die gleichen Saisonziele, wie ihre Zwillingsschwester. Zu ihren sportlichen Erfolgen zählen neben den Nachwuchssichtungen auch die erfolgreichen Teilnahmen am Schwarzwälder Pactimo Kids-Cup.

Niklas Schweizer | Bild: SG Rheinfelden

Niklas Schweizer (15) ist Stammgast beim Pactimo Kids Cup gewesen, fuhr sowohl den Waldhaus Bikemarathon als auch die Murgtaltrophy beim RSV Niederhof. Diese beiden Wettbewerbe sowie der Schwarzwälder Mountainbike-Cup stehen für den begeisterten Bogenschützen auch 2019 auf dem Plan.

Jonas Schwarz | Bild: SG Rheinfelden

Jonas Schwarz (16) aus Steinen-Höllstein fuhr bei der traditionellen Abendrennen-Serie des RSV Bad Säckingen schon zwei Mal aufs Podest. Bei den Deutschen Meisterschaften 2018 in St. Ingbert war er ebenso am Start wie bei Bundesliga-Nachwuchssichtungen.

Lukas Stamm | Bild: SG Rheinfelden

Lukas Stamm (14) aus Bad Säckingen ist der jüngste Biker im neuen Dick Küchen Racing Team, hat aber schon beachtliche Erfolge vorzuweisen. Beim Klassiker „Rund um den Finanzplatz Eschborn“ in Frankfurt gewann er 2017 seine Altersklasse, ebenso bei den Abendrennen in Bad Säckingen 2017. Beim Pactimo Kids Cup 2018 wurde er Vierter in der Gesamtwertung. Vier Mal war Lukas Stamm, der in Wallbach und Bad Säckingen begeistert an den Bikeparks mitarbeitet, bei Bundesliga-Nachwuchssichtungen mit dabei. (gru)