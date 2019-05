Fußball-Landesliga: – Während der ganzen Saison war er in der Versenkung verschwunden, vor einigen Wochen wieder mal als Zuschauer gesichtet. Dany Quintero, langjähriger Torwart des FSV Rheinfelden, hatte nach eigenen Aussagen nicht mehr Zeit zum Fußball. Der zweifache Vater war familiär und beruflich gebunden. In dieser Woche hat er wieder trainiert – für die heiße Finalphase, in der er für den Ligaverbleib des FSV Rheinfelden wieder die Bälle festhalten will.

„Er zieht die anderen mit“, freut sich auch Spielertrainer Anton Weis auf Quinteros Comeback in der Partie des FSV Rheinfelden (12.) am Freitag um 19 Uhr auf heimischer Anlage gegen den VfR Hausen (3.). Während der VfR Hausen keine Aufstiegschancen mehr hat und locker aufspielen kann, kämpfen die Rheinfelder im Fernduell mit dem FC Freiburg-St. Georgen, der vor einer Woche im direkten Duell mit 2:1 besiegt wurde, noch um den Ligaverbleib.

Der FSV Rheinfelden steht über dem „Strich“, belegt den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz – mit zwei Punkten Vorsprung und dem klar besseren Torverhältnis. „Positiv ist, dass wir es aus eigener Kraft schaffen können“, sagt Weis. Von Rechenspielen will er nichts wissen. Klar ist für ihn aber eines: „Wenn wir vier Punkte aus den restlichen zwei Spielen holen, sind wir gerettet.“ Drei sollen am Freitagabend „eingetütet“ werden. Und wenn Absteiger FC Emmendingen dem FC Freiburg-St. Georgen am Sonntag noch was abknöpfen würde, könnten die Rheinfelder einen Abstiegskrimi in einer Woche beim VfR Bad Bellingen vermeiden.

Der Kader ist fast komplett. Vincent Kittel und Justin Petretta sind wieder fit, Jens Murawski zurück aus dem Urlaub. Nur einer wird fehlen: Torjäger Giuseppe Catanzaro hat sich in der Partie vor einer Woche am Knie verletzt. Weis: „Er kann nicht spielen, muss sich in der Sommerpause einer OP unterziehen.“

Nur noch für die Galerie spielt Absteiger FC Tiengen 08 (16.), der am Sonntag den SC Wyhl (10.) erwartet. „Die Luft ist bei uns natürlich draußen. Es wäre aber schön, noch einmal zu punkten“, sagt Trainer Oliver Neff. Wahrscheinlich wieder dabei sind Ködel, Masek, Schilling, Karacan, Guarino und Maier.

Die Abstiegssituation

Sehr wahrscheinlich gibt es vier Absteiger. Der Viertletzte würde sich nur retten, wenn sich der Vizemeister der Staffel 2 in den Aufstiegsspielen gegen die beiden anderen „Vize“ durchsetzt. Der Fünftletzte ist gerettet. Um diesen Platz streiten sich der FSV Rheinfelden und der FC Freiburg-St. Georgen. Der FSV hat zwei Punkte Vorsprung und die klar bessere Tordifferenz.

Der FSV Rheinfelden wäre bei einem Sieg gegen den VfR Hausen und einem Punktverlust des FC Freiburg-St. Georgen beim FC Emmendingen gerettet.

29. Spieltag der Fußball-Landesliga mit Schiedsrichter-Ansetzungen und SK-Tipps

Freitag, 19 Uhr:

FSV Rheinfelden – VfR Hausen (Vorrunde: 0:2). – SR: Valeri Baidin (Villingen-Schwenningen). – SK-Tipp: 2:1.

FC Teningen – SV Kirchzarten (7:0). – SR: Daniel Roeder (Teningen). – SK-Tipp: 3:0.

Sonntag, 11 Uhr:

FC Emmendingen – FC Freiburg-St. Georgen (0:0). – SR: Jörg Bohrer (Merzhausen). – SK-Tipp: 0:1

Freiburger FC II – Spvgg. Untermünstertal (0:1). – SR: Remigiusz Baran (Weil). – SK-Tipp: 2:2.

15 Uhr:

FC Tiengen 08 – SC Wyhl (3:5). – SR: Dario Litterst (Worblingen). – SK-Tipp: 1:1.

SF Elzach-Yach – VfR Bad Bellingen (4:6). – SR: Benjamin Neumaier (Steinach). – SK-Tipp: 1:2.

15.30 Uhr:

SV Au-Wittnau – SV RW Ballrechten-Dottingen (1:1). – SR: Najib Nasser (Friesenheim). – SK-Tipp: 2:1.

16 Uhr:

FV Herbolzheim – SV Weil (1:2). – SR: Sven Pacher (Brigachtal). – SK-Tipp: 1:3.