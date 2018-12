Fußball: – Der Kreis schließt sich – nach 15 Jahren. Daniel Wolf kehrte im Sommer zu seinen Wurzeln zurück. Der Südbadener ist wieder in seiner Heimat.

Seit dieser Saison ist der heute 38-Jährige, der in Niederhof groß geworden ist, der neue Athletiktrainer der Bundesliga-Mannschaft des SC Freiburg. Dort wurde er Nachfolger des Lörrachers Simon Ickert, der sich elf Jahre lang um die Fitness der SC-Profis gekümmert hatte und bei den Breisgauern fast eine Institution war. Wolf hatte keine Mühe, in dessen große Fußstapfen zu treten. Kein Wunder, brachte er doch eine Menge Erfahrung mit.

Hilfreich war eine Empfehlung des DFB, bei dem er zuletzt als Fitness-Coach in verschiedenen Nationalmannschaften – der U15, U17 und U19 – die Verantwortung trug. "Mit der U17 war ich vergangenes Jahr bei der EM in Kroatien", erinnert sich Wolf an eines seiner Highlights. Beim DFB war er zwei Jahre lang als Selbständiger tätig. Bei den Freiburgern hat er dagegen wieder einen Vertrag als Angestellter.

Als Fußballer groß geworden ist Daniel Wolf beim SV Niederhof. Im Mittelfeld setzte er die Impulse. Mit 16 Jahren war er beim Schweizer Erstligisten FC Aarau unter Vertrag. Sein Abi "baute" er am Bad Säckinger Scheffelgymnasium. Über den FC Wangen bei Olten ging's wieder zurück nach Deutschland. Der Regionalligist SC Feucht bei Nürnberg und der FC Ingolstadt, damals noch in der Bayernliga zu Hause, waren weitere Stationen. Während seines Studiums in Erlangen betreute er die Nachwuchsleistungszentren der SpVgg. Greuther Fürth und des 1. FC Nürnberg. In seiner Diplomarbeit am Fraunhofer-Institut in Nürnberg thematisierte Wolf die Trainings- und Spielanalyse im Fußball. Parallel dazu war er am Institut für Sportwissenschaften und Sport in Erlangen zwei Jahre lang Leistungsdiagnostiker in der Sportmedizin.

2012 zog es den Südbadener in die Bundeshauptstadt, wo er sechs Jahre lang seinen Wohnsitz haben sollte. Zunächst war Daniel Wolf für vier Spielzeiten Konditions- und Athletiktrainer bei Union Berlin. Bei den Union-Fußballern hat sich der Niederhofer richtig wohl gefüllt. "Union ist Kult in Berlin", erinnert er sich und denkt beispielsweise an die damaligen Duelle in der Zweiten Bundesliga mit den Hertha-Kickern aus dem Westen.

Macht euch fit: Daniel Wolf bereitet beim Gastspiel des SC Freiburg in Efringen-Kirchen gegen eine Hochrhein-Auswahl im Sommer die Auswechselspieler des Bundesligisten auf ihren Einsatz vor. | Bild: Welte, Gerd

Seine Verbindungen zu Union Berlin sind noch immer lebendig. Ein lieber Pflichttermin ist für ihn das traditionelle Weihnachtssingen im Stadion, wo sich 30.000 Fans im Stadion treffen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. "Das ist Gänsehautstimmung pur", ist er begeistert. Dabei kommt Wolfs zweite große Leidenschaft zur Geltung. Bis er 23 Jahre alt war, blies er nämlich beim Musikverein Niederhof in die Trompete. Sein Musiklehrer war Edgar Kaiser, der sich in seinen jungen Jahren als "Trompeter von Säckingen" einen Namen gemacht hatte. Wolfs musikalisches Talent ist den Berlinern nicht verborgen geblieben, und schon bald war er als Trompeter beim Weihnachtssingen eine feste Größe.

Seinen Wohnsitz hatte Wolf auch in den vergangenen zwei Jahren, als er beim DFB arbeitete, in der Hauptstadt. Als der Ruf aus der südbadischen Heimat kam, zögerte er keinen Augenblick, beim SC Freiburg zu unterschreiben. In Freiburg wohnt er auch, fährt aber öfters zu seinen Eltern nach Niederhof. "In einer Stunde bin ich mit dem Auto da. Das ist ideal", sagt er.

Beim Bundesliga-Club kann er seine Erfahrung einbringen. "Für mich war der Wechsel zum SC Freiburg der perfekte Schritt", ist er mehr als zufrieden. Die Arbeit mit dem Trainerstab rund um Chefcoach Christian Streich mache ihm viel Spaß. Auch das ganze Umfeld stimme. "Ich darf mich ins Team einbringen. Und der Teamgedanke ist beim SC Freiburg stark ausgeprägt. Alle sitzen an einem Tisch", schwärmt Wolf.

Als Athletiktrainer geht es für Wolf um die Belastungssteuerung der Profis. Wie lange und wie intensiv werden die Trainingseinheiten der Mannschaft gestaltet – das ist die eine Seite. Daraus resultieren auch individuelle Trainingspläne. Moderne digitale Technik wird eingesetzt. Die GPS-Daten eines jeden Spielers sind Basis für die Steuerung des Trainings. "Die Athletik wird nicht mehr so isoliert behandelt wie früher", sagt Wolf. Erst Waldlauf, dann ein bisschen Ballspiel – das war einmal. "Alles ist heute funktionell, auch die Übungen im Kraftraum. Und zum Konditionstraining auf dem Platz gehört der Ball."

Wichtig ist dem neuen Athletik-Trainer des SC Freiburg der enge Kontakt zu den Profis. "Motivation durch Wissen ist unser Leitsatz. Die Spieler müssen verstehen, was sie machen", so Wolf. Bis Neujahr hat jeder seinen Übergangstrainingsplan. Ab Mittwoch folgen Leistungstests. Am Freitag ist Trainingsauftakt, ehe es kommenden Montag ins einwöchige Trainingslager nach Sotogrande in Südspanien geht. Ab 19. Januar ist mit dem Spiel bei der Frankfurter Eintracht wieder Bundesliga-Alltag. Für Daniel Wolf ein schöner Alltag.

Daniel Wolf, Athletik-Trainer des SC Freiburg. | Bild: Welte, Gerd