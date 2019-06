Fußball-Kreisliga A-Ost: – Daniel Pietzke will nach eigenen Angaben „seinem Heimatverein in der Not aushelfen und etwas zurück geben“. Deswegen hat der 43-Jährige, der vor Jahren auch den FC Tiengen 08 in der Landesliga trainierte, mittlerweile in Arborn bei St. Gallen lebt und als Angestellter des Thurgauer Fußballverbands in der Nachwuchsabteilung arbeitet, zugesagt, das Traineramt bei der Spvgg. Wutöschingen für maximal ein Jahr zu übernehmen. Der Verein war zuvor in der Nachfolgersuche für den scheidenden Trainer Holger Kostenbader, der die A-Junioren des FC Tiengen 08 übernimmt, nicht fündig geworden. Sein Engagement bei der Spvgg. Wutöschingen sieht Pietzke selbst als „Übergangslösung“, die er aber gern antrete. Für das Training am Dienstag sucht der Verein noch einen Assistenten. Pietzke ist an diesem Tag bei seiner Arbeit in der Schweiz gebunden.