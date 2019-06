Leichtathletik: - U23-Juniorin Chiara Wetzel vom TV Wehr lief bei den baden-württembergischen Meisterschaften im Frankenstadion in Heilbronn über die 100 Meter Hürden in 14,85 s auf den zweiten Platz hinter Lisa Oechsle (14,64 s) von der TLG Filstal. Im Vorlauf war Wetzel noch Dritte, aber in 14,79 s geworden.

U18-Hürdensprinterin Simea Thanei vom TV Wehr bewältigte die 100 Meeter in ihrem Vorlauf als Zweite in 14,97 s und erreichte so das A-Finale der besten Acht. Hier steigerte sich die junge Wehrerin auf 14,71 s, musste im Ziel mit dem vierten Rang zufrieden sein.

Dritter Oberhein-Athlet in Heilbronn war Speerwerfer Ramon Schindler von der LG Hohenfels. Bei den U18-Junioren kam er im ersten Versuch auf 43,40 Meter, die er nicht weiter steigern konnte. So blieb ihm der neunte Platz im Feld.