Leichtathletik: – Mit einem zufriedenen Lächeln drehte Helmut Vogler im Langensteinstadion seine Runden. Rund 150 Mädchen und Jungen aus den regionalen Vereinen waren nach Tiengen gekommen, um die Bezirksmeister der Altersklassen U14 und U12 zu ermitteln: „Alles bestens“, zog Vogler nach gut sechs Stunden seine Bilanz.

„Unsere Helfer und die Kampfgerichte haben prima gearbeitet. Die Kinder haben der Hitze getrotzt und gute Leistungen gezeigt“, freute er sich: „Der Zuspruch war überraschend gut, denn als Verein in Randlage musst du immer damit rechnen, dass Vereine die Anreise scheuen.“ Doch weit gefehlt, so gut wie jeder Verein war im weiten Rund vertreten.

Helmut Vogler (LG Hohenfels): „Der Zuspruch war überraschend und unerwartet gut. Als Ausrichter in Randlage musst du immer damit rechnen, dass Vereine die Anreise scheuen.“ | Bild: Scheibengruber, Matthias

Unter zehn Sekunden: Luan Kummle (blaues Trikot) vom TV Wehr sprintete über 75 Meter nach 9,88 s ins Ziel und ließ Calvin Koch (rechts) vom TV Rheinfelden sowie Paul Rabe und Nico Gruschmann (links) vom TuS Stetten das Nachsehen. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Das zeigte sich natürlich in den Siegerlisten der verschiedenen Altersklassen. Für die U12-Leichtathleten gibt es noch keine Einzel-Titel, hier wurden Drei- und Vierkämpfe angeboten. Die Titel im Dreikampf (50 Meter-Sprint, Weitsprung, Ballwurf) holten Lynn Feiertag (TuS Höllstein) in W10 und Saphira Vogel (TV Rheinfelden) in W11 sowie Jakob May (TV Wehr) mit nur einem Pünktchen vor Lenart Berisha (TV Grenzach) in M10 und Elias Valva (TV Rheinfelden) in M11.

Persönlicher Rekord: Pepe Schindler vom TV Bad Säckingen, gerade einmal 149 Zentimeter groß, verbesserte seine Hochsprung-Leistung in Tiengen auf 1,32 m. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Im Vierkampf kam das Hochsprung-Ergebnis dazu, was Elias Valva dank seiner 1,20 Meter auch hier den Titel bescherte. Pepe Schindler (TV Bad Säckingen), als Vierter im Dreikampf etwas sauer, weil er den Weitsprung mit 3,62 m in den Sand gesetzt hatte, konterte im Hochsprung mit persönlicher Bestleistung von 1,32 m. Das sind gerade einmal 17 Zentimeter unter seiner Körpergröße.

Doppelsieg: Elias Valva (M11) vom TV Rheinfelden gewann in Tiengen die Titel im Drei- und im Vierkampf. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Dennoch reichte sein Rekord nicht, den 44 Punkte besseren Elias Valva noch zu überholen. In M10 gewann Lenart Berisha, bei den Mädchen siegten Marieke Baake (TV Grenzach) in W10 und Greta Dörner (TuS Höllstein) in W11.

Perfekter Tag: Zum Abschluss gewann die mehrfache Bezirksmeisterin Ceren Bayram vom TV Bad Säckingen auch noch den Weitsprung mit 4,85 Meter. | Bild: Scheibengruber, Matthias

In acht Disziplinen wurden die Titel in der Klasse U14 vergeben. Als nahezu unbesiegbar erwies sich Ceren Bayram vom TV Bad Säckingen. Als neue W13-Bezirksmeisterin über 60 Meter Hürden (10,28 s), 75 Meter (10,43 s), im Hochsprung (1,49 m), im Kugelstoßen (9,11 m) und im Weitsprung (4,85 m) sowie Silber mit dem Diskus (19,36 m), nur übertroffen von Smilla Puchelt (19,52 m) vom TV Grenzach, war Ceren Bayram erfolgreichste Sportlerin des Tages.

Konzentriert: Eliana Vella (LG Hohenfels) wurde Dritte mit 18,66 Meter im Speerwurf freuen. Über die Hürden und im Hochsprung holte sie die Titel. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Eliana Vella (LG Hohenfels) stand in der Klasse W12 vier Mal auf dem imaginären Siegertreppchen – weil es keine spezielle Siegerehrung gab. Gold holte sie dank ihrer 1,37 m im Hochsprung und der 10,40 s über die 50 Meter Hürden. Silber sicherte sie sich mit 4,40 m im Weitsprung und Bronze gab es für die 18,66 Meter im Speerwurf. Hier feierte der TV Bad Säckingen durch Lina Renz (19,78 m) und Jaimie Jung (19,46 m) einen Doppelsieg.