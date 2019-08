von unserer Regionalsport-Redaktion

Leichtathletik: - Die Bad Säckingerin Carolin Gottschalk, die für den TSV Bayer 04 Leverkusen startet, kehrt als Achte im Hochsprung der Frauen von den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Berlin zurück. Mit 1,75 Metern blieb sie fünf Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestleistung von 1,80 m, an der sie in Berlin drei Mal scheiterte. Es siegte Marie-Laurence Jungfleisch vom VfB Stuttgart mit 1,90 m vor Imke Onnen (Hannover 96) mit 1,87 m und Lavinja Jürgen (TSV Kranzegg) mit 1,84 m.

Benjamin Schneider (TV Wehr) schied als Fünfter im ersten Halbfinale über 110 m Hürden mit der 16.-besten Zeit in 14,80 Sekunden aus. Deutscher Meister wurde Gregor Traber (LV Stadtwerke Tübingen) in 13,68 s.

Julia Schneider, ebenfalls vom TV Wehr, erwischte das Aus als Fünfte im zweiten Halbfinale über 100 m Hürden mit der zehntbesten Zeit in 13,72 s. Den Titel gewann Cindy Roleder (SV Halle) in 12,90 s.